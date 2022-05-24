6童亡、5有腦炎「病程超快」！近30萬小孩染疫　醫提1方法救命

記者陳俊宏／綜合報導

台灣這波本土疫情波及許多幼童，目前已累計14名重症個案，其中6名死亡、5例有腦炎。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，今年才過不到一半，兒童感染新冠肺炎的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型；這次新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病程超快，目前所有醫療處置的治療效果十分有限，「只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法」。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，1998年腸病毒71型第一次在台灣爆發大流行，重症主要原因是引起腦幹腦炎，當年兒童感染人數估計超過30萬人次、重症405人、死亡78人，重症主要發生在5歲以下的幼童，若以30萬人感染（實際感染人數可能更多）估算：

重症率：約0.13%，萬分之13

死亡率：約0.026%，萬分之2.6

重症死亡率：約19.3%

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今年新冠肺炎Omicron變異株流行，針對兒童族群（總感染人數約20%）估算：

中重症率：約0.02%，萬分之2

死亡率：約0.002%，萬分之0.2（死亡6人：已公布4人+未公布2人）

中重症死亡率：約10%

▼謝宗學說，對於未滿5歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法。（示意圖／記者姜國輝攝）

謝宗學說，目前已知新冠肺炎併發兒童嚴重急性腦炎的案例有6人、死亡5人，死亡個案中4人未滿5歲、1人10歲；他列出1998年腸病毒71型跟今年Omicron變異株比較的理由，主要都針對未滿5歲的幼童併發腦炎，而且同樣是台灣第一次大流行，幼童體內幾乎沒有抗體。

謝宗學指出，兩者比較後可以發現，腸病毒71型不管在重症率、死亡率、重症死亡率都比Omicron變異株高，但今年才過不到一半，兒童感染新冠肺炎的人數已經近30萬人，傳染能力大幅超越腸病毒71型。

謝宗學寫道，針對腦炎的病程比較，目前公布新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病例，幾乎是在發病當天或隔天就猛爆性出現；腸病毒71型腦幹腦炎發生的時間，散布在病程第二天到第六天。

謝宗學表示，此外，腸病毒71型出現重症前驅症狀到真正重症，最短還有8-12小時到24小時以上空窗期，可以讓醫療介入搶救；然而，這次新冠肺炎併發嚴重急性腦炎的病程超快，似乎是前驅症狀出現後即變成真正重症，造成腦部破壞、水腫，最後回天乏術。

謝宗學說，總之，以現有的病例資料分析，新冠肺炎併發嚴重腦炎時，目前所有醫療處置的治療效果十分有限，「身為兒科醫師和孩子的父親，我無法輕鬆說出嚴重急性腦炎發生率極低、家長不用擔心等類似的話語。數字是冰冷的，離開的是蘊藏無限未來溫暖的孩子，錐心刺骨的傷痛也不是一句運氣不好可以帶過。」

▼指揮中心公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

謝宗學提醒，對於未滿5歲的幼童，只有盡量不要染疫才是避免嚴重急性腦炎的方法，減少不必要社交活動、大人小孩做好個人衛生防護、家中成員能打疫苗的盡量去接種。

謝宗學指出，或許終究無法避免染疫，但能拖延染疫時間，拖到可以接種疫苗的年齡、拖到年齡增長免疫力系統完善的時期，還是可以降低嚴重急性腦炎發生的機率，方法有點消極，但在更先進醫療技術和新一代疫苗研發成功前，似乎也只能做這些事了！

指揮中心提出兒童腦炎重症前驅8大症狀，提醒家長要特別留意，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐和步態不穩。