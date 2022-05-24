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PTT議論「鼻腔快篩崩盤？」這通路1劑賣150元　他笑：滯銷了嘻

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友貼出超市促銷快篩的活動圖。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著販售通路增加，以及唾液快篩開賣，民眾要購買快篩試劑已方便許多，更有人發現，已經有快篩在辦促銷活動了！有網友24日上午10點在PTT的Gossiping板上發文，說他看到美廉社的鼻腔快篩「銳偵」有活動，買10支就送2支，換算下來一支便宜30元，秒形容為「崩盤」引發熱論。

這位網友以「美廉社鼻腔快篩崩盤！180—>150」為題問卦，貼出美廉社的促銷活動宣傳圖，可以看到活動商品是「銳偵家用新冠肺炎抗原快速檢測試劑（鼻腔）」，原價每劑180元，24日至31日只要買10支就多送2支，「平均每劑只要$150」。

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活動讓原PO直呼，「美廉社快篩賣不動降價！買10送2！平均一隻（支）來到150，看來是滯銷了，嘻嘻！真的不意外。」看到貼文後，就有人納悶，「買10送2，崩盤？」「這叫崩盤？你的定義跟房市崩盤一樣。」原PO則笑說，「照這個降法，比口罩還崩！很快就來到甜甜價。」

除了美廉社之外，底下也有網友指出，康是美也辦了促銷活動，同廠牌快篩原價200元，團購價（購買20支以上）每支155元。就有人忍不住報怨，「我去年12月，超商買一隻300的快篩 ～QQ」、「X！上星期才在超市買2組400。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲康是美能買到最低155元的快篩。（圖／翻攝自PTT）

見到店家推出促銷活動，不少網友則紛紛冷笑，「你不買，我不買，明天還可降10塊」、「買一送一再來叫我」、「先不用急著買吧？到時候跟口罩一樣囤到跟山一樣就降價了」、「下星期天花板價應該就變100了」、「買這個我不如買罐頭」、「早就講啦！賣不掉一定會降價促銷」、「國外100內都賣到有剩。」

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