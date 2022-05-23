拜登稱願動用武力保衛台灣！陸：不要站在14億中國人民的對立面

▲陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）23日表示，若中國侵台，美國願以軍事介入保衛台灣。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌指出，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，「不要站在14億中國人民的對立面。」

汪文斌在例行記者會上提到，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉，「在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。」

▼美國總統拜登。（圖／CFP）



汪文斌強調，任何人不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，「不要站在14億中國人民的對立面。」

汪文斌還說，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守有關不支持台獨的重要承諾，在台灣問題上謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免對台海局勢和中美關係造成嚴重損害，「中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，我們說到做到。」

美國總統拜登23日與日本首相岸田文雄會談，在會後記者會上，有記者詢問，若中國侵台，美國是否願意採取軍事介入。拜登回應，「是的。（Yes）」並向記者強調，「這是我們做出的承諾。（That's the commitment we made）」