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台南永康騎士遭野狗衝撞摔斷腿　許崇洲請市府積極解決

▲台南永康區二王公墓傳出野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市動保處查處派員前往該處抓捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康區二王公墓傳出野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市動保處查處派員前往該處抓捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南永康區二王公墓5月21日上午，發生一起野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市政府市政顧問、永康區市議員參選人許崇洲獲悉，立即聯繫台南市動保處查處，22日動保處派員前往該處抓捕。

意外發生地點為永康區忠孝路，當時傷者黃姓男子（31歲）正要上班，車子騎到事發處，路旁有一群約莫7-8隻的野狗群 ，突然有一隻黑狗衝出來，撞上他的機車，黃男完全來不及反應，人車慘摔倒地。

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▲台南永康區二王公墓傳出野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市動保處查處派員前往該處抓捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因右小腿骨折經送成大醫院開刀治療後，轉入一般病房，黃男說醫生評估要休息半年，這段期間沒收入，加上求償無門，他相當擔心一些貸款繳不出來，希望政府及相關單位能提供協助。

▲台南永康區二王公墓傳出野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市動保處查處派員前往該處抓捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許崇洲表示，台南市各區野狗傷人事件層出不窮，幾十年來，政府仍然擬不出妥善的政策及解方。永康區二王公墓附近，野狗數量很多，野狗傷人時有所聞。野狗數量快要失控，野狗傷人的問題仍然無解，看來非要鬧出人命，政府相關單位才會重視。

▲台南永康區二王公墓傳出野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市動保處查處派員前往該處抓捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許崇洲認為，政府自2017年實施零撲殺制度以來，野狗數量逐年增加，顯示TNVR政策（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地）執行不力。據農委會資料指出，經調查推估2020年全國遊蕩犬數為155869隻，較2018年之146773隻微增6.19％，另每百人遊蕩犬數為0.66則較2018年之0.62，微增6.45%，這次調查以屏東縣最多有20291，其次為台南市19539。

據了解，台南市動物之家已無法再容納流浪犬貓，台南市動保處說，因應零撲殺政策實施，動物之家收容動物出所管道除了原地回置外，就是民眾認養。

許崇洲指出，在拜票過程中，經過公園、空地，仍可見不少野狗，附近民眾談到流浪狗是怨聲連連，對市府將野狗抓捕、結紮後，又原地放回的政策大表不滿，認為非解決之道。

許崇洲強調，市府應從源頭斷絕繁殖，並落實劃設人犬衝突熱區，於熱區內逐戶家訪，家犬100％寵登、絕育、不放養，以落實飼主責任。

▲台南永康區二王公墓傳出野狗衝撞機車，導致人車倒地，機車騎士右小腿骨折的意外，台南市動保處查處派員前往該處抓捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市動保處表示，接獲通報後立即派員前往當地進行流浪犬管制，以維護市民人身安全，避免憾事再次發生。由於當地有常有民眾不定期餵養造成犬隻群聚，亦將加強與愛心人士溝通，餵養地點不應於交通要道處，以免造成流浪犬聚集，引起交通安全問題。

針對民眾通報有流浪犬問題的案件及重點管制區域，動保處均會積極處理，並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。永康區二王公墓屬於台南市流浪犬重點管制區域，平時皆派員至現場勘查管制，2021年共計捕捉21隻，2022年截至5月16日共計捕捉4隻。

台南市動保處接獲通報後，立即派員前往巡查以確認犬隻出沒地點與時段，並於當地置放誘捕籠及大型圍捉問題犬隻，透過許崇洲積極聯繫、整合相關資源，預定近日派獸醫師配合麻醉槍作業積極圍捕，如捕捉問題犬隻後續將妥善安置，並再加強該區域問題遊蕩犬隻的管控。

動保處呼籲，民眾發現會追咬路人的攻擊性犬隻，可通報動保處動 物管制隊（灣裡分隊06-2965945、善化分隊06-5850472）處理，未來將持續檢討改善流浪犬管控政策，在市民人身財產安全與動物生存權間取得平衡。

台南市動保處呼籲愛心人士，餵養遊蕩犬應擇適當地點，不要靠近該區並移至偏遠處， 同時管領好所餵養的流浪犬，以避免造成該區衛生及安全危害問題。

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