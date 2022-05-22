雙黃線迴轉被抓...台南輕旅行毀在酒駕　駕駛送辦同車3人連坐

▲蔡姓男子與3名朋友一同開車至台南，22日凌晨準備前往旅館下榻休息，因雙黃線迴車違規，被員警攔查酒測超標遭依公共危險罪嫌送辦，同車友人依法舉發。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

蔡姓男子21日晚上下班後，與3名朋友一同開車至台南遊玩，先至酒吧小酌聊天，直至22日凌晨3時許準備前往旅館下榻休息，因在康樂街旅館前雙黃線迴車違規，被二分局海安派出所員警攔下，員警聞到蔡男濃厚酒味，經酒測後其值超標依公共危險罪嫌送辦，同車3名友人因未禁止駕駛酒後駕車，也為警方依法舉發。

警方調查，蔡姓駕駛於21日晚上下班後，與3名友人駕駛共乘1輛車一同至台南市進行1日輕旅行，並一起先至康樂街之酒吧享用美食，期間並有飲用威士忌酒水，結束後準備前往旅館休息。蔡姓駕駛在22日凌晨3時許，在旅館前尋找車位時竟雙黃線迴轉違規為員警攔下盤檢，經實施酒精測試酒測值高達0.44毫克，已涉嫌違反公共危險罪；另同車楊姓等3名乘客均已滿18歲，也因未禁止友人酒後駕車行為，同樣為警方依道路交通管理處罰條例第35條第8項舉發，將處新台幣6000以上1萬5000元以下罰鍰。

台南市警二分局統計至今，針對酒後駕車總計取締490件，較去年同期432件增加58件，並針對酒駕同車之車主及乘客未盡勸導禁駛部分，也舉發了84件。也在警方強力取締執法下，今年迄今酒駕肇事計發生12件，較去年同期18件減少6件（降幅達50％），展現警方積極防制交通事故及針對酒後駕車嚴正執法之具體成效。

二分局提醒，防疫期間執法無空窗，將持續規劃運用各項勤務，針對轄內易飲酒處所之周邊道路加強機動攔查，持續就酒後駕車惡行嚴加取締，以維護所有用路人安全。

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