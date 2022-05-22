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台南「玩出好能力」　親子共學共玩共度好時光

▲台灣世界展望會台南中心，為學齡前幼兒及主要照顧者規劃「玩出好能力」親子方案，透過職能治療師的專業課程與引導，協助家長認識兒童應該具備的認知發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣世界展望會台南中心，為學齡前幼兒及主要照顧者規劃「玩出好能力」親子方案，透過職能治療師的專業課程與引導，協助家長認識兒童應該具備的認知發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣世界展望會台南中心，為學齡前幼兒及主要照顧者規劃「玩出好能力」親子方案，透過職能治療師的專業課程與引導，協助家長認識兒童應該具備的認知發展，並結合遊戲設施，為兒童進行大、小肌肉及感覺統合的訓練，讓親子在緊繃疫情中獲得放鬆、歡樂的美好時光。

台灣世界展望會台南中心在永康區長期服務的家庭中，0-6歲學齡前兒童有5位經醫院聯合評估有發展遲緩、有5位疑似發展落後，由於0-6歲是兒童發展的黃金時期，為了協助家長及早發現兒童的發展問題並接受相關諮詢輔導，確保兒童能得到適當的照顧，以預防或減輕日後家庭經濟支出及兒童身心上的傷害，因此舉辦「玩出好能力」親子方案，以小團體的方式進行課程及遊戲。

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職能治療師洪宜萱透過「兒童發展檢核表」，讓主要照顧者為兒童檢視動作、認知、語言、日常自理、社會情緒等五大領域，並引導家長認識「台南貨櫃公園」中，如何運用每一項遊戲設施來協助孩童做精細動作、大肌肉與感覺統合的訓練，讓家長在遊戲中也能更了解孩子的發展情形。

▲台灣世界展望會台南中心，為學齡前幼兒及主要照顧者規劃「玩出好能力」親子方案，透過職能治療師的專業課程與引導，協助家長認識兒童應該具備的認知發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳媽媽帶著4歲的兒子小昱參加「玩出好能力」方案，第一次到「台南貨櫃公園」的小昱顯得非常興奮，操作遊戲設施時也十分投入，陳媽媽說：「今天才知道『發展檢核表』很重要，很高興小昱的發展都很正常，玩遊戲的時候也都可以完成指定的動作，真的很棒！」

台灣世界展望會透過針對不同年齡的兒童發展及家庭需求，設計不同的方案、提供相關資源，南區辦事處區主任林惠君表示：「0-6歲是兒童發展很關鍵的時期，將會影響兒童未來的學習與能力。」邀請社會大眾透過「助學行動」，支持台灣世界展望會針對學齡前幼兒的教育發展，亦為忙碌於生計的家長減輕負擔，捐款專線：(06)221-5800。

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