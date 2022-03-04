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「森活的碳循」　與土地公一起領苗植樹愛地球

▲屏東林區管理處與福德祠團隊共同舉辦贈苗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東林區管理處與福德祠團隊共同舉辦贈苗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處今(4)日結合潮州工作站前福德祠土地公誕辰吉日共同舉辦贈送樹苗活動。發放環保紙漿盆之台灣原生樹苗桃金孃、金門赤楠、野牡丹、蘭嶼羅漢松等計300株，並於活動中推廣植樹增進碳吸存概念，也讓民眾栽植時顧及環保，共同以實際行動愛護地球，營造更舒適生活環境。

▲屏東林區管理處與福德祠團隊共同舉辦贈苗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東林區管理處與福德祠團隊共同舉辦贈苗活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天適逢農曆二月初二轉運吉時，俗稱「龍抬頭」與「頭牙日」，也是土地公的生日（封冊就任），同時該時節代表雨水逐漸增多，春耕播種即將開始。

屏東林區管理處為此特地與潮州工作站前之福德祠，共同舉辦發票換樹苗活動。現場民眾愛心不落人後參與熱烈，同時推廣認識台灣原生樹種，也宣導植樹增加碳吸存能力並促進碳循環功能。

今年盛裝容器由傳統塑膠盆改為可分解紙漿盆，不須拆除苗盆即可種植於土壤中，約6個月後自然分解，植樹減塑又顧環保。

而這項活動，還有3月11日(五)潮州工作站、3月12日(六)及3月19日(六)林後四林平地森林園區，或可參考屏東林區管理處粉絲專頁https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw/ 。提醒參與活動請配戴口罩，做好防疫相關措施。

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