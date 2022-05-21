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雨彈來襲　3縣市小心！氣象局發布大雨特報

記者李姿慧／台北報導

氣象局針對3縣市發布大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日屏東地區及南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

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▲氣象局發布大雨特報。（圖／翻攝氣象局網站）

▲氣象局發布大雨特報。（圖／翻攝氣象局網站）

根據氣象局預報，今日環境吹偏北至東北風，各地雲量較多，但降雨主要是在東半部地區局部短暫陣雨，北部地區為多雲到陰、有零星飄雨的天氣，建議外出攜帶雨具以備不時之需，而中南部則大多為多雲，午後在各山區也有局部短暫陣雨；溫度方面，夜晚清晨各地低溫約21至24度，而白天高溫預估北部及宜花東為25至28度，中南部為29至32度，體感舒適至溫暖。

週日至下週五（22日至27日）鋒面在台灣附近徘徊，連續多日水氣偏多，天氣不穩定，其中可能會有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，目前預估在東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢發生的機率；週日、週一鋒面結構較不明顯，在週日降雨較緩和，不過雨勢逐漸增加，主要在北部及東半部地區降雨較持續，有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量偏多，亦有局部短暫陣雨，各地溫度亦稍下降；下週二至下週五鋒前南方上來的水氣增加，主要降雨區域轉到中南部及東半部地區，有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼ 氣象局說明天氣情況。（圖／翻攝氣象局直播）

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