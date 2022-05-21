黃珊珊曝癒後心得　留下明顯症狀：身體、心理都是不小考驗

▲黃珊珊發文曝痊癒後身心狀況。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市副市長黃珊珊日前確診新冠肺炎，其健康狀況引起各界關注。黃珊珊21日表示，雖然已經痊癒，但仍會有乾咳、體力下滑等明顯症狀，也會擔心將病毒傳染給家人或朋友「身體與心理都是不小的考驗」。

黃珊珊透過臉書表示，這幾天碰到很多確診過的朋友，大家打招呼都會先開玩笑「歡迎加入確診俱樂部」。她說，她到今天仍偶而會咳嗽，問別人的經驗，大部分的人也還是會有乾咳，甚至運動會有喘不過來的感覺，雖然看起來是「輕症」，但是對確診者來說，身體有明顯的症狀與體力下滑的感覺，這也許就是國外常說的「Long Covid」。

黃珊珊強調，確診者癒後，雖然不用再每天提心吊膽，但是三個月後還是有重複感染的風險，最重要的是，雖然解隔，如果咳嗽，還是會被大家異樣眼光對待，心理壓力很大，其實自己也會有些擔心會不會還帶有病毒會再傳染給家人或朋友，對確診者來說，身體與心理都是不小的考驗。​

黃珊珊表示，​這幾天，確診累積已經破百萬，向預估人口百分之十到二十邁進，所以，之前大家都預估大概會到400-460萬人，「現在只到1/4而已，比賽，真的還沒開始」。

黃珊珊回顧，這幾天緊盯醫院量能，台北市每天的PCR採檢數約在12000上下，所以現在每天的確診數也差不多，其他的就是可能完全不知道自己已感染的無症狀者，另外就是快篩陽性但也不想出來排隊做PCR的輕症者（不需要請假或保險），這些都是可能的黑數；再者，因為都是輕症，跟感冒很像，大家習慣了也就不怕了，根本連篩都不篩了。

黃珊珊表示，所以所有的醫療量能應該回防醫院端，讓中重症可以得到妥善照顧，因應這一兩週的洪峰，希望可以守住醫療第一線：​首先，台北市專責病房2500間，每天仍有八百多間空床，每日出院數大於住院數，還算安全。​

黃珊珊指出，第二，專責防疫旅館有1800間，一房兩人可以容納三千人左右，作為醫院出院下轉及居家照護者上轉的中間緩衝區；第三，居家照護關懷及醫療服務：台北市各行政區關懷中心與台北市醫師公會合作，超過 200間診所與各行政區裡配對，提供居家照護的確診者關懷服務與視訊醫療的各項服務。​

黃珊珊說，第四是防疫急門診，讓快篩陽性不要擠爆醫院急診室，在急門診可以看診、拿藥（一般藥物與抗病毒藥物）、採檢；最後是車來速，快速採檢、看診、拿藥（非抗病毒藥物）。​她強調，守住醫療量能，才可以從容面對未來的洪峰，現在PCR的黑數將至，只能一步步，小心應戰。