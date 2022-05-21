叫兒子「別帶黑色男人回來結婚」　台科大畢典嘉賓致詞爆歧視

▲台科大今（21）日畢業典禮，不料校友致詞時爆發歧視爭議，引發一片譁然。（圖／翻攝自YouTube）



記者林育綾／台北報導

台灣科技大學今（21）日舉行畢業典禮，不料校友致詞時引發爭議，校友總會理事長蔡侑霖分享對自己小孩的教育觀，希望女兒一定要結婚，但直言「不要帶個女孩子回來」；他也對兒子說，不管你帶什麼顏色的夥伴回來要結婚，都會很高興，「但請你不要帶一個男孩子回來說要結婚」。相關言論爆發歧視爭議，而台科大也回應表示，「多元社會尊重大家不同想法」、「鼓勵同學有獨立思辨能力」。

台科大校友總會理事長蔡侑霖今在畢業典禮致詞時引發爭議，他分享不僅學生時期有煩惱，當了家長後，也煩惱孩子成家立業，無時無刻都在煩惱，而他在演說時表示，自己女兒說「你結婚的時候，不要帶一個女孩子回來，說：爸比 這是我結婚的對象」、「那完蛋了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他也對兒子說，「不管你帶甚麼顏色的夥伴回來要結婚，我一定很高興，但是請你不要帶一個男生回來，說要跟他結婚」。他又說明，自己家的小朋友都很快樂，「可是痛苦是建築在我的身上，因為我真怕他改天帶一個黑色的男人回來說，爸比，這是我結婚的對象！那如果這樣的話，我說，你可以不要回來吧！」

此言論影片上傳後也引發爭議，學生們紛紛說「好丟臉⋯」、「台下一片譁然，台上一片尷尬」。而台科大也急刪影片，卻被網友備份，「有備份有推」、「讚喔 卡一波」。

而《ETtoday新聞雲》致電台科大主秘呂正修，他表示，其實現在是多元社會，大家有不同的想法，講者也是表達自己的看法，不過畢業典禮如同校長提到，「學生才是主角」，也祝福同學們「擺脫框架，有獨立思考的能力、自己去思辨」。他也說，這場畢典致詞也有外籍學生在這裡接受4年訓練，表達感激，所以是以讓學生表達感激和祝福為主。

影／取自YouTube，若遭移除請見諒：