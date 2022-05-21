又一例！國中會考台中1考生嘔吐後快篩陽　試場清消、無考生被匡列

▲國中會考社會科考試時，台中一名考生嘔吐後快篩陽性。（圖／新北教育局提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（21日）起登場並一連舉行兩天，繼上午連江縣一考生因快篩陽性後送，教育部指出，在今天社會科考試時，台中某考場一名考生劇烈嘔吐，快篩後為陽性， 因為該名考生全家都確診，後來安排防疫巴士將該名考生後送，由於該名考生今天中午並沒有和其他考生用餐，故其他考生就不需要匡列或移送到備用試場。

今天國中會考各地傳出狀況，今天上午連江縣一考生因為身體不適，在家長要求下快篩呈現陽性而後送，傳出台中某考場也有考生快篩陽性，教育部闈外辦公室主任王延煌下午證實，一名台中考生在社會科考試時嘔吐，家長要求國中教師協助幫忙學生快篩後呈現陽性，當節考試後結束後該間教室進行清消，也因為考生全家都確診，故請教育局安排防疫巴士協助考生後送。

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今年共有近20萬人報名，教育部表示，截至今天第三節國文科考試為止，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共3321名考生，而今天第三節共有4633人在第二類備用試場應考，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人，還有現場出現發燒或呼吸道症狀80人；而開設577間第二類備用試場，包括居家隔離者298間、居家檢疫者2間、自主防疫者223間、現場出現發燒或呼吸道症狀者54間。