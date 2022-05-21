國中教育會考屏東考區首日152人缺考　6／4、6／5補考

▲屏東111年度國中會考 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

111年國中教育會考今(21)日登場，首日秩序良好，但有部分考生因確診尚未解除隔離，或快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果而無法參加此次會考，將安排於6月4日及5日參加補行考試。而為確保考生及工作人員健康，縣府自20日起連續三天加強考場清消作業，將持續至22日會考結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年國中會考屏東考區共有6320名考生，分別在全縣10個考場應試。屏東考區第一天上午各科缺考人數分別為：社會208人、數學203人；計有152人因確診尚未解除隔離，或快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果而無法參加5月21-22日考試。

另有207名考生因居家隔離、自主防疫、現場因發燒、呼吸道疾病等具感染可能考生，計啟用26間第二類備用試場，無論症狀是否消失或減緩，第二日考試仍於「第二類備用試場」應考，考後引導考生儘速就醫治療並加強試場消毒作業。

縣府除派教育處人員駐點考場學校外，教育處長江國樑亦率員至各考場感謝學校和工作人員辛勞，並要求務必落實防疫，這次會考採高規格防疫措施，雖無開放家長陪考，但各考場及國中皆成立考場及考生服務隊，確保考生順利完成應試與安全，整體考場秩序良好。

教育處提醒，5月22日尚有自然、英語(閱讀)及英語(聽力)，請考生遵守防疫規定，減少出入人潮擁擠處以及隨時戴好口罩，隨時注意自身狀況。