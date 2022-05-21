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歐美多國爆「猴痘」　莊人祥：台灣有能力可驗！尚無疑似病例通報

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲猴痘。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

近期歐洲、美洲、大洋洲等非猴痘流行國家爆發疫情，世界衛生組織（WHO）召開緊急會議進行討論。我疾病管制署副署長莊人祥今日說明，國內具相關檢驗能力，臨床發現疑似猴痘病例可進行通報，不過迄今尚未有相關通報，將持續監測國內疫情發展，必要時，將研議強化相關防疫措施。

▲▼指揮中心5/21記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

莊人祥指出，過去猴痘疫情多發生於西部及中部非洲地區，其他國家則是偶發零星的境外移入病例，而今年與以往不同，於歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家發生疫情，今(2022)年5月1日迄今已累計11國新增87例確定，28例疑似病例，確定病例中以英國29例、葡萄牙及西班牙各23例為多，且不排除當地發生罕見本土傳播疫情，至於台灣目前並沒有疑似病例通報，但也會特別關注。

依據世界衛生組織(WHO)資料顯示病例多屬感染西非分支猴痘病毒，出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，於兒童或免疫低下族群可能導致重症。

莊人祥說明，猴痘臨床症狀與天花類似，但傳染力較弱，嚴重度較輕微，如果打過牛痘疫苗，對猴痘也有保護作用。常見症狀可用目前天花臨床條件進行通報，如醫師診治到病患有突然發燒 38.3°C（101°F）以上，接著會依序出現不同型態及進展一致的皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱，且無其他明顯病因，並須特別與水痘（VZV）做鑑別診斷，

臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。

疾管署提醒，近期歐美國家陸續發生疫情，呼籲出國民眾返國入境時如出現上述症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口之檢疫人員，儘速就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

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