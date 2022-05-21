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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／鄧振中、戴琪泰國會晤　知情人士曝4重要意涵

▲▼美國貿易代表戴琪與鄧振中20日於泰國曼谷進行會晤。（圖／翻攝自美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge推特）

▲美國貿易代表戴琪與鄧振中20日於泰國曼谷進行會晤。（圖／翻攝自美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge推特）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）出訪亞洲，期間將啟動「印太經濟架構」（IPEF），趕在架構成立前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）20日與政務委員鄧振中在泰國會晤，談論深化美台經濟關係機會。據指出，此次鄧戴會談有4個重要意涵：一是傳遞台美經貿夥伴關係強勁且具實質進展的正向訊息，二是雙方晤談涵蓋的議題領域廣泛、且具前瞻性，此外，第三個意涵為，可望為台美雙邊貿易互動機制展開新頁，第四，在時程方面，可能比其他擬議中的經貿機制更早完成。

知情人士分析，此次鄧戴會談有4個重要意涵，第一，在美國各級官員持續傳遞與中國競爭訊息的同時，美方對台灣所展現的卻是高度的重視，認為台灣是美國可靠的經貿夥伴，雙方不僅有緊密的經貿互動基礎，更有共同願景與利益，未來台美將攜手積極推動雙邊貿易夥伴關係的制度化安排。

此外，據了解，本次會談雙方同意擴大供應鏈韌性、勞動、環境與永續發展等領域的合作，這些議題均是雙方所共同重視。尤其有關勞動及環境等領域，更是拜登政府所積極推動的議題，可以預見台美將致力為印太地區的經貿環境建立高標準，此不僅有助我國提升台灣的長期競爭力與經濟永續成長，也將在區域與全球經貿領域扮演領導地位，為台灣進一步參與區域經貿整合提供重要動力。

知情人士直指，近來台美經貿首長互動頻密，雙邊經貿對話交流機制維持良好運作動能，也有美國聯邦參眾兩院跨黨派議員力挺台美深化雙邊經貿關係，同時，我方正積極籌備參加今年6月「選擇美國（SelectUSA）」投資高峰會，期待鄧振中政務委員與戴琪貿易代表數週後再度會晤，以及雙方談判團隊的後續經貿對談；可為台美雙邊貿易互動機制擘劃嶄新的一頁。

另在時程方面，據指出，由於台美現有的雙邊經貿平台十分健全，再加上雙方的互動順暢緊密，這些堅實的基礎有助雙方加速後續會商進程，甚至有可能較目前美國在印太區域其他雙邊或多邊新興經貿安排，更快達致具體成果。

對於戴琪20日與鄧振中在泰國會晤一事，外交部今天表示，外交部樂見台美雙方談判團隊將立即展開密集會商，着手擘畫深化台美貿易投資關係的具體方案，會談結果深感鼓舞，樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展，並期待兩位首長數週後再度會晤。

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