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鄧振中與美貿易代表戴琪會晤　外交部：雙邊會談成果豐碩

▲美國貿易代表戴琪與鄧振中20日於泰國曼谷進行會晤。（圖／翻攝自美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge推特）

▲美國貿易代表戴琪與鄧振中20日於泰國曼谷進行會晤。（圖／翻攝自美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge推特，下同）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登啟動任內首次亞洲行，期間將啟動「印太經濟架構」（IPEF），儘管美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）拒絕承諾IPEF納入台灣，但也趕在架構成立前，與政委兼台灣經貿談判總代表鄧振中在泰國曼谷會晤。外交部回應，該次會談成果豐碩，樂見台美著手擘畫深化雙方貿易投資關係的具體方案。

拜登21日已抵達南韓，早前9名共和黨眾議員聯名致函拜登，籲他考慮加訪台完；信函中也提及戴琪上月拒絕IPEF會納入台灣，且拜登政府也遲未正式啟動台美洽簽自由貿易協定（FTA）程序。

不過，戴琪藉由亞太經濟合作會議（APEC）部長會議期間，於20日與鄧振中在曼谷舉行雙邊會談。外交部表示，該雙邊會談成果豐碩，樂見台美雙方談判團隊將立即展開密集會商，著手擘畫深化台美貿易投資關係的具體方案。外交部對會談結果深感鼓舞，樂觀看待未來台美雙邊經貿關係的發展，並期待兩位首長數週後再度會晤。

外交部指出，自從拜登政府上任以來，台美經貿關係發展更加緊密，不僅在2021年重啟停滯多年的台美暨投資架構協定（TIFA）會談，我方與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）及戴琪等美國經貿首長更頻密透過視訊及實體互動，就雙方在貿易、投資、供應鏈等各項議題交換意見。外交部及我國政府經貿相關部會將持續與美方深化合作，共同促進台美在印太區域的經貿連結。

針對會談，美國貿易代表署（USTR）則透露，戴琪與鄧振中討論了APEC及其他多邊組織的合作，包括世界貿易組織（WTO），兩人也強調台美經濟關係的強韌與耐力，透過雙方的談論得以持續強化，包括2021年的TIFA會談。

USTR也指出，戴琪與鄧振中討論深化美台經濟關係、在基於共享價值上，推進雙邊貿易優先事項，以及為雙邊勞工企業促進創新、包容性經濟成長的機會。他們強調強健勞工與環境標準在促進經濟成長上扮演的角色，也討論供應鏈韌性、可追溯性及雙邊致力對抗強迫勞動的重要性。

USTR說，該次會談是在美國在台協會（AIT）與美國台北經濟文化代表處（我國駐美代表處，TECRO）架構下舉行。戴琪與鄧振中指示各自團隊研究能深化台美貿易投資關係的具體方法，預計兩人未來幾周將再次會面，討論未來方向。

▲▼美國貿易代表戴琪與鄧振中20日於泰國曼谷進行會晤。（圖／翻攝自美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge推特）

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