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快訊／本土生確診總數首破12萬！單日+7857　全台2378所園校停課

▲▼ 桃園校園清消 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天本土學生新增7857例確診，累計超過12萬例，圖為之前校園清消畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒全台，校園也不例外，根據教育部今（20日）傍晚公布最新統計資料，截至今天16時為止，校園暴增7862人確診，除5人境外生，其餘7857人都是本土學生，本土生累計確診總數首度超過12萬人，其中光是國小學生就有近4.2萬人確診；另因疫情關係，全台22縣市共2378所園校停課，較昨天增加150所園校。

根據教育部統計，從今年元旦到今天為止，校園確診數為12萬4199人，較昨天新增7862例，除5人境外生，其餘7857人都是本土學生，也讓本土生確診總數來到12萬3615例，而本土生新增7857例確診，為5天來首次單日確診總數在8千例以下，包括大專校院新增1475例、高中1389例、國中856例、小學生2625例、幼兒園1512例，國小連續7天單日新增超過2千例；境外生今天則新增5例，境外生累計確診總數為584例。

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▲▼本土生確診單日新增7857例，累積總數首破12萬。（圖／教育部提供）

▲今天本土生單日確診新增7857例，累積總數首破12萬例。（圖／教育部提供）

此外，疫情延燒也讓學校紛紛停課因應，根據教育部最新統計資料，截至今天下午3時為止，全台22縣市共2378所園校採取全校或部分班級停課（含線上教學），較昨天增加150所園校。

若進一部細分，教育部指出，今天共有380所園校採「全校」暫停實體課程，包含幼兒園140所、國小103校、國中 25校、高級中等學校26校、大專校院86校；另有1998所園校採「部分班級」暫停實體課程，包含幼兒園701所、國小 860校、國中232校、高級中等學校 170校、大專校院35校。
 

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