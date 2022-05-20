快訊／國中會考「確診＋快篩陽」2901人　二類備用試場653間

▲國中會考明天登場，教育部統計到今天中午為止，確診＋快篩陽共2901人名考生。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

111年國中教育會考明（21日）天起一連舉行兩天，今年共有近20萬人報名，而根據教育部統計，到今（20日）12時止，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果共2901人，居家隔離1690人，居家檢疫2人，自主防疫2544人，除2901人不能應考，其餘4千餘名考生將安排在653間第二類備用試場應考，包括居家隔離428間、居家檢疫2間、自主防疫223間，若有考生在考試中確診，同教室考生要移往備用試場應考，二類備用試場間數也會隨之增加。

教育部也提醒，包括確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生，不能參加這次會考，改參加6月4、5日兩天的補考，上述三類考生若參加考試將被取消考試資格，也不能參加補考，考生若隱匿染疫也會取消資格，不能參加補考。

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▲國中會考期間，考生用餐時要使用隔板。（圖／新北教育局提供）

國中會考在本週末（21、22日）舉行，全國共19萬9318人報考，為少子化衝擊以來首度跌破20萬人，分別在18個考區、232個考場應試，為讓考生安心，今天下午3時至5時開放看考場，教育部國教署提醒，為維護試場品質，考生及家長要全程配戴口罩，且都不得進入試場教室，考生與家長進入各考場學校都要量測體溫，額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃者，均不得進入考場，被列為居家隔離、居家檢疫、自主防疫者也同樣不能進入考場。

至於外界關心的考生確診人數，教育部在下午工作最新統計結果，教育部表示，截至今天中午12時，國中通報各類考生人數，確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果共2901人，居家隔離1690人，居家檢疫2人，自主防疫2544人，除2901人不能應考，其餘4千餘名考生將安排在653間第二類備用試場應考，包括居家隔離428間、居家檢疫2間、自主防疫223間。

教育部指出，若現場考生出現發燒或有呼吸道，這屬於臨時狀況，尚無法統計人數，將視考試當日狀況，安排在其他第二類備用試場，國教署將持續依各國中通報數據進行試場調配，並監控各考場準備第二類備用試場數量。