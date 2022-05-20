快訊／彰化102名考生確診　235人居隔在第二類考場應試

▲明天會考登場。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國中教育會考將於5/21-5/22日登場，彰化縣有10,558名考生，目前已有102名確診學生將延期至6月再補考，另有235人居家隔離、居家檢疫，在第二類考場應試，縣長王惠美指出，各考場均已依中央指示完成防疫規劃，考生須經體溫量測後方能進入、於考場內需全程佩戴口罩及用餐一律使用隔板等。

彰化縣長王惠美20日下午與教育處長王智弘、國立彰化高商校長粘淑真於考場開放時間前往國立彰化高商巡視考場防疫措施，確認人員動線安排與試場、休息區防疫規劃，務必提供考生完善保護，讓考生能安心應試。

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▲縣長王惠美巡視考場。

王惠美表示，疫情升溫，今年國中教育會考除考生確診且尚於7天居家照護期者、快篩陽性未於5/ 20日(含)前經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果之考生不得應考外，其餘人員均分別在14間學校應考，居家隔離、居家檢疫、自主防疫考生另外安排於第二類備用試場應試。

除各考場規劃完善防疫措施外，本縣各國中並事先進行防疫宣導，同時為配合家長不陪考，各國中亦組成考生服務隊，於考場內提供考生必要協助，考生服務隊成員均需依規定完成三劑疫苗注射或二劑疫苗注射及考前48小時內快篩檢驗陰性證明，務必以考生安心、家長放心為目標，協助考生順利應試、金榜題名。

今年國中教育會考彰化區14個考場分別為彰化高中、彰化高商、彰師附工、彰化女中、精誠高中、秀水高工、溪湖高中、二林工商、鹿港高中、員林農工、員林家商、永靖高工、北斗家商、文興高中。