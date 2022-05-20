　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

▲▼ 美國籍何馬可牧師及何路得女士殊勳歸化中華民國國籍頒證儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 美國籍何馬可牧師及何路得女士殊勳歸化中華民國國籍頒證儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府20日於一樓招商空間辦理何馬可牧師及何路得女士，殊勳歸化中華民國國籍儀式，由內政部戶政司長林清淇頒發歸化國籍許可證書、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌頒發臺灣地區定居證；縣長翁章梁頒發國民身分證、戶口名簿。

翁章梁特別致贈印有「Q」字的馬克杯，他說明，「嘉義人的身份證字號開頭是Q！」，因此Q象徵嘉義人共同的DNA，並恭喜何馬可牧師及何路得女士真正成為「嘉己人」（台語，指自己人）。

▲▼ 美國籍何馬可牧師及何路得女士殊勳歸化中華民國國籍頒證儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁介紹，何馬可牧師賢伉儷長期用行動愛台灣、用關懷守護偏鄉教育，並創立社團法人台灣豐收一一九關懷協會，賢伉儷二人到台灣服務近40年，符合國籍法規定，成為嘉義縣第二位及第三位以特殊功勳歸化我國的外國人。

其中何馬可牧師經內政部移民署查證，於我國居留20年以上且每年居住超過183日，並持有外僑永久居留證資格，經衛生福利部審認符合宗教領域長期提供服務或具有特殊貢獻要件，於民國109年榮獲符合馬偕計畫資格殊榮。

▲▼ 美國籍何馬可牧師及何路得女士殊勳歸化中華民國國籍頒證儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，何馬可牧師賢伉儷，積極走進社區與百姓建立關係，熱心關懷社區長者，透過社福網絡服務需求，長期擔任司機載獨居老人到嘉義市的大醫院看診；與當地學校或教會合作開辦課輔班、夏令營，教導孩子英文、運動及品格教育，透過辦理雙語教育營會等活動幫助教化行為邊緣的孩子，使參與的中、小學生藉英語學習及獲取生命品格的正向教化，默默在為台灣付出關懷、努力，照顧弱勢團體；同時，也利用宗教的力量撫慰人心，促進社會祥和。

民政處長楊健人表示，何馬可牧師賢伉儷依據國籍法第6條及第9條第4項第1款規定申請歸化，其中何馬可牧師符合歸化國籍有殊勳於我國者認定原則第2點第3款規定，為衛生福利部馬偕計畫（為感念馬偕博士在我國創建醫院、興辦學校及扶弱濟貧等貢獻，對於秉持馬偕博士關懷弱勢精神，長期為我國無私奉獻之外籍人士，比照我國老人提供搭乘國內大眾運輸工具、進入公立(營)風景區、康樂場所、文教設施優待及長期照顧服務，訂定本計畫。）適用對象，對我國長期奉獻服務或具有特殊貢獻，得認定有殊勳於我國。

本案經過嘉義縣政府及大林好厝邊教會、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站、民雄戶政事務所的協助，報送內政部許可，讓何馬可牧師賢伉儷正式取得我國國籍，名符其實成為嘉義人。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

ET快訊
金融股殺一波！專家點出4檔「長抱不用怕」　股利全發15年以上
具俊曄返韓！　友「狂曬大嫂」燒烤店貼滿大S
李冰冰未婚也沒打算生子　44億財產全留給2人
快訊／疫情延燒　總統府增3確診者
美股史詩級崩盤來了！專家「提9大觀點」警告：將暴跌80%
「屠殺現場影片」曝！俄兵押走一排烏克蘭人　棄屍後院全被拍
快訊／本土生確診總數首破12萬！　全台2378所園校停課
女主播誤喝清冠一號！　「4嚴重副作用」嚇壞她
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

雨天騎車死不穿雨衣！　他自豪：真正的淡水人

被爆違停施壓員警「不准罰」　徐巧芯：有拜託他開被拒絕

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

徐謀俊甜喊陳敬宣「我老婆」　她害羞：你在旁邊我怎麼專心

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

疫情升溫！鹿港國際龍舟賽停辦　舉辦超過40年...連續3年腰斬

台灣愛鄰社區服務協會長照據點　照顧長者也照顧孩子

新港鄉空心菜疑因雨受損　啟動災損救助補助

布袋警友會購置消毒門挺第一線　分置布袋、義竹、過溝派出所

助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

嘉義縣府聯合稽查大林畜牧場　查獲非法地下水井...要求封填 　

「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

台大金山分院開設「防疫急門診」　供快篩陽者預約PCR就醫

520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

端午節快到！命理專家提醒6大禁忌　不能行房「粽子也勿送成串」

俄羅斯研議修法　取消「兵役年齡」限制

桃園藍營里長爆「集體退黨」！議會黨團總召氣喊：拒絕黨中央拜訪

Cube終於放她們自由！　拖了2年鬆口宣布「CLC正式解散」

小兵邱智呈、柯育民冒出頭　助總直言不訝異

南、北彰預售奔3字頭　中古單價差1倍大吸首購族

具俊曄返韓！　友「狂曬大嫂」燒烤店貼滿大S

富邦悍將辦到了！葉竹軒敲安終止球隊滿壘「安打荒」

快訊／台灣捐580萬美元助烏克蘭醫院　「關懷無國界」影片曝光

台大金山分院推廣預立醫囑週年　院長張志豪：守護生命愛與尊嚴

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

地方熱門新聞

雲林家長湧臉書陳情　張麗善宣布實施遠距

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

即／高雄2區3057戶停電！台電搶修中

藍營「村長」不滿朱立倫　但會輔選張善政

嘉義縣高中以下學校暫停實體課程一週

學甲爐碴案監委通過糾正市府不解遺憾

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

雲林＋925　新增2名PCR陽性個案死亡　死因尚待確認

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

飯店推防疫外帶餐櫻桃鴨　再推干貝鮑魚粽

男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

台東縣政府教育處公布　最新停課措施

國中棒球隊教練不當體罰　台東縣教育處：不排除解聘

更多熱門

相關新聞

牧師酒後亂摸幼童　道歉認錯後死亡

牧師酒後亂摸幼童　道歉認錯後死亡

陳姓牧師去年在主持教會活動時，因為喝了點酒，竟突然伸手抓摸1男1女幼童的隱私部位，隔天陳男清醒就覺得懊悔，親自登門道歉，仍被移送法辦，並在出庭時向檢察官承認錯誤，檢察官調查認定陳姓牧師，涉嫌對兒童性騷擾等罪，但因新北市社會局突然致電告知，陳男已經死亡，台北地檢署17日將他處分不起訴。

莊瑞雄推外籍球員歸化特殊名額　增加企業認養誘因

莊瑞雄推外籍球員歸化特殊名額　增加企業認養誘因

美少女朱易花滑失誤　微博罵翻「丟人丟到家」

美少女朱易花滑失誤　微博罵翻「丟人丟到家」

中華男籃救星　阿提諾扛門神重任

中華男籃救星　阿提諾扛門神重任

黑豹阿巴西　拚本土身份打中華隊

黑豹阿巴西　拚本土身份打中華隊

關鍵字：

歸化牧師

讀者迴響

熱門新聞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

研究：Omicron在物體表面比原始毒株活更久

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

確診破百萬奪千命　蔡英文等3人遭告發涉殺人罪

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

賈永婕曝「救命神器」急缺嬰幼兒管線

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

媽祖一來就賣掉2台車　白沙屯媽突衝TOYOTA車廠員工感動下跪

增49死！本土增8萬5720例

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

快訊／嚴正嵐520宣布秘嫁吉他手生子

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面