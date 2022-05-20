「嘉己人」美籍牧師何馬可伉儷　守護偏鄉教育歸化中華民國國籍

▲▼ 美國籍何馬可牧師及何路得女士殊勳歸化中華民國國籍頒證儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府20日於一樓招商空間辦理何馬可牧師及何路得女士，殊勳歸化中華民國國籍儀式，由內政部戶政司長林清淇頒發歸化國籍許可證書、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌頒發臺灣地區定居證；縣長翁章梁頒發國民身分證、戶口名簿。

翁章梁特別致贈印有「Q」字的馬克杯，他說明，「嘉義人的身份證字號開頭是Q！」，因此Q象徵嘉義人共同的DNA，並恭喜何馬可牧師及何路得女士真正成為「嘉己人」（台語，指自己人）。

翁章梁介紹，何馬可牧師賢伉儷長期用行動愛台灣、用關懷守護偏鄉教育，並創立社團法人台灣豐收一一九關懷協會，賢伉儷二人到台灣服務近40年，符合國籍法規定，成為嘉義縣第二位及第三位以特殊功勳歸化我國的外國人。

其中何馬可牧師經內政部移民署查證，於我國居留20年以上且每年居住超過183日，並持有外僑永久居留證資格，經衛生福利部審認符合宗教領域長期提供服務或具有特殊貢獻要件，於民國109年榮獲符合馬偕計畫資格殊榮。

翁章梁指出，何馬可牧師賢伉儷，積極走進社區與百姓建立關係，熱心關懷社區長者，透過社福網絡服務需求，長期擔任司機載獨居老人到嘉義市的大醫院看診；與當地學校或教會合作開辦課輔班、夏令營，教導孩子英文、運動及品格教育，透過辦理雙語教育營會等活動幫助教化行為邊緣的孩子，使參與的中、小學生藉英語學習及獲取生命品格的正向教化，默默在為台灣付出關懷、努力，照顧弱勢團體；同時，也利用宗教的力量撫慰人心，促進社會祥和。

民政處長楊健人表示，何馬可牧師賢伉儷依據國籍法第6條及第9條第4項第1款規定申請歸化，其中何馬可牧師符合歸化國籍有殊勳於我國者認定原則第2點第3款規定，為衛生福利部馬偕計畫（為感念馬偕博士在我國創建醫院、興辦學校及扶弱濟貧等貢獻，對於秉持馬偕博士關懷弱勢精神，長期為我國無私奉獻之外籍人士，比照我國老人提供搭乘國內大眾運輸工具、進入公立(營)風景區、康樂場所、文教設施優待及長期照顧服務，訂定本計畫。）適用對象，對我國長期奉獻服務或具有特殊貢獻，得認定有殊勳於我國。

本案經過嘉義縣政府及大林好厝邊教會、內政部移民署南區事務大隊嘉義縣服務站、民雄戶政事務所的協助，報送內政部許可，讓何馬可牧師賢伉儷正式取得我國國籍，名符其實成為嘉義人。