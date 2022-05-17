牧師酒後亂摸男女幼童　清醒懊惱認錯...驚傳打疫苗後死亡

▲牧師坦承酒後碰觸男女幼童身體隱私部位，卻不幸在檢察官提起公訴前死亡。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓牧師去年在主持教會活動時，因為喝了點酒，竟突然伸手抓摸1男1女幼童的隱私部位，隔天陳男清醒就覺得懊悔，親自登門道歉，仍被移送法辦，並在出庭時承認錯誤，檢察官調查認定陳姓牧師，涉嫌對兒童性騷擾等罪，但因新北市社會局突然致電告知，陳男已經死亡，台北地檢署17日將他處分不起訴。

據了解，這對被害的男女幼童，因為出身弱勢需扶助的家庭，所以被社會局安排寄養家庭中住宿，2020年底，這對幼童跟著寄養家庭父母到台北市萬華區某教會參加活動，陳姓牧師因為喝了點酒，在活動結束後，分別對這對男女幼童伸手觸碰隱私部位。

幼童回家後立刻告訴寄養家庭剛剛所受遭遇，而陳姓牧師則是在隔天清醒後，發現自己犯了大錯，親自去向幼童與寄養家庭認錯，檢警偵訊時，陳男懊悔表示，因為家人疾病問題，心情不好所以喝酒，當下只是覺得好玩，沒想到影響這麼嚴重。

就在檢察官根據幼童、寄養家庭，以及陳姓牧師自白，認為全案可能涉及對兒童性騷擾等罪嫌的時候，社會局突然打電話通知，陳姓牧師日前施打疫苗後，已經身亡，檢察官因此依法處分全案不起訴。據了解，陳姓牧師的亡故是否與疫苗有關，正由相關單位進行調查了解中。