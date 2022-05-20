50人圍警所施壓「縱放酒醉滋事者」　桃園警：依妨害公務罪法辦

▲臉書《靠北police》19日貼文指稱，蘆竹警方處理酒醉滋事案疑有疏縱之嫌，且遭數十人包圍派出所。（圖／翻攝自臉書《靠北police》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹警方19日凌晨處理一起酒醉滋事案，事後在臉書《靠北police》有貼文指稱，警方處理酒醉滋事案疑有疏縱之嫌，南竹派出所甚至遭50餘人包圍施壓？對此，蘆竹警方今天表示，警方處理陳姓男子等十餘人酒醉案，發現其意識不清因此帶回派出所實施保護管束，現場約十餘人，其餘都只是路過圍觀民眾，與臉書貼文內容不符，其中陳姓、楊姓男子以不雅語言辱罵員警，警方將依妨害公務罪嫌移送偵辦。

▲臉書《靠北police》19日貼文指稱，蘆竹警方處理酒醉滋事案疑有疏縱嫌疑。（圖／翻攝自臉書《靠北police》）

臉書社團「靠北police」於5月19日貼文指稱，蘆竹警方處理一起釣蝦場酒醉糾紛，被現場滋事份子辱罵推擠，用妨害公務逮捕返所…結果竟遭動員包圍派出所，派出所直接把原本的妨害公務改成保護管束，讓他在親友的簇擁下大搖大擺離開了。

蘆竹警方指出，本案於5月19日凌晨1時41分，南竹派出所接獲報案指稱，蘆竹區中正北路有人鬧事，2名線上巡邏員警趕赴瞭解，員警到場後，見陳姓男子等十餘人站在道路中央明顯有醉意，員警上前盤查，將酒醉意識不清之陳姓男子帶返派出所實施保護管束，避免危害發生。

▲臉書《靠北police》19日貼文指稱，蘆竹警方處理酒醉滋事案遭數十人包圍派出所，警方澄清僅有十餘人，其餘則為經過路人圍觀。（圖／翻攝自臉書《靠北police》）

凌晨2時40分，員警見陳男意識漸為清醒，能辨識周遭人事物，認為再無保護管束之必要，因此令其返家休息。19日中午，員警勘驗隨身密錄器攝錄事發當時影像，陳姓男子曾在在混亂中確實有以不雅言語辱罵員警，在旁楊姓友人也有推擠另1名員警行為，確認涉有刑法妨害公務罪嫌，當晚7時許通知陳、楊2名男子到南竹派出所接受調查，全案偵訊後依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

此外，針對臉疏貼文指稱，南竹派出所遭到50人包圍施壓一節，根據現場員警勘驗結果並非事實。陳男為員警帶回派出所保護管束當時，其友人約十餘人，另為多名路人經過圍觀，站立派出所對面等候，過程平和且未有喧鬧情事，現場十餘人於凌晨3時28分離開現場，並未包庇。

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