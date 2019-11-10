4機車行經油污路面慘滑　監視器「緝兇」查獲漏油大客車

▲蘆竹區南福街229號前路面，發現有大片燃油滲漏，警方及里長獲報火速處理。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

監視器再度發揮「緝兇」功能，不過這回可是抓到一輛漏油的大客車！桃園蘆竹區南福街229號前，10日上午發生路面到處是燃油滲漏，現場柴油味四溢，致使4輛機車行經時滑倒，造成2人受到輕微擦傷，警方獲報根據附近監視器錄到的車號，很快找到漏油的大客車，通知駕駛前來接受調查，並負起相關責任。

▲蘆竹區南福街229號前路面，發現有大片燃油滲漏，警方及里長獲報火速處理。（圖／翻攝自網路）

蘆竹警分局指出，該案發生於10日上午8時許，當時疑有一輛大客車行經蘆竹區南福街路段時，因不明原因燃油滲漏，致汙染路面，現場柴油味四溢，致使4輛機車行經時滑倒，造成2人受到輕微擦傷，另2輛機車由於損傷輕微，駕駛自認運氣不好，表示不願追究，便逕行離去。

事發後，當地里長隨即向警方報案，並通知環保單位同時協助該分局員警管制現場交通，防範二次事故發生。警方經調出路段附近的監視器，於晚間已查知疑肇事的大客車車號，並通知該車駕駛前來警方接受調查，至於確切發生原因，有待進一步調查方可釐清。警方呼籲，汽機車駕駛人要定期做好車輛維護，以保障人車及道路安全。

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