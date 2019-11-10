　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

4機車行經油污路面慘滑　監視器「緝兇」查獲漏油大客車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蘆竹區南福街229號前路面，發現有大片燃油滲漏，警方及里長獲報火速處理。（圖／翻攝自網路）

▲蘆竹區南福街229號前路面，發現有大片燃油滲漏，警方及里長獲報火速處理。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

監視器再度發揮「緝兇」功能，不過這回可是抓到一輛漏油的大客車！桃園蘆竹區南福街229號前，10日上午發生路面到處是燃油滲漏，現場柴油味四溢，致使4輛機車行經時滑倒，造成2人受到輕微擦傷，警方獲報根據附近監視器錄到的車號，很快找到漏油的大客車，通知駕駛前來接受調查，並負起相關責任。

▲蘆竹區南福街229號前路面，發現有大片燃油滲漏，警方及里長獲報火速處理。（圖／翻攝自網路）

▲蘆竹區南福街229號前路面，發現有大片燃油滲漏，警方及里長獲報火速處理。（圖／翻攝自網路）

蘆竹警分局指出，該案發生於10日上午8時許，當時疑有一輛大客車行經蘆竹區南福街路段時，因不明原因燃油滲漏，致汙染路面，現場柴油味四溢，致使4輛機車行經時滑倒，造成2人受到輕微擦傷，另2輛機車由於損傷輕微，駕駛自認運氣不好，表示不願追究，便逕行離去。

事發後，當地里長隨即向警方報案，並通知環保單位同時協助該分局員警管制現場交通，防範二次事故發生。警方經調出路段附近的監視器，於晚間已查知疑肇事的大客車車號，並通知該車駕駛前來警方接受調查，至於確切發生原因，有待進一步調查方可釐清。警方呼籲，汽機車駕駛人要定期做好車輛維護，以保障人車及道路安全。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
一芳水果茶關30店「損失5000萬」　創辦人：一夜從創業家變
馬英九要當阿公了！馬唯中結婚7年終於懷孕
全台零錢存款機據點公開！5大銀行ATM「存硬幣超省力」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

新北衛生保健績優志工表揚　葉純純榮獲「特殊貢獻獎」

4機車行經油污路面慘滑　監視器「緝兇」查獲漏油大客車

新北玄天上帝文化祭　全台300神尊遶境五股蘆洲祈福

曾窮困無法升學　蘆洲里長林宏典發宏願將資收物變百萬獎助學金

韓國瑜+葉壽山+周佳琪屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

韓國瑜回防高雄！吳敦義出席力挺　對於副手問題2人默契不鬆口

影／桃園報修路燈電話是空號？　局長議堂撥打也不通！

16個故事旅行箱訴說心內話　桃園新二代策展「遷移之後」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

說走就走快速成行！跟著背包客藍白拖 發現旅遊的新方法

認愛15年女友！李國毅讚週刊拍得好　成家「看心情」：不會在半夜官宣！

婁峻碩「被狼人殺耽誤的饒舌歌手」　林宥嘉「一定會圈粉」：真的長得很帥！

冰島限定！勇闖120米火山底部探險　一覽岩石自然奇觀...她呼：太酷了～

韋喆深情嗓音「獻唱給媽媽」泛淚　蕭敬騰非常喜歡：你就是國際巨星！

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

新北衛生保健績優志工表揚　葉純純榮獲「特殊貢獻獎」

4機車行經油污路面慘滑　監視器「緝兇」查獲漏油大客車

新北玄天上帝文化祭　全台300神尊遶境五股蘆洲祈福

曾窮困無法升學　蘆洲里長林宏典發宏願將資收物變百萬獎助學金

韓國瑜+葉壽山+周佳琪屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

韓國瑜回防高雄！吳敦義出席力挺　對於副手問題2人默契不鬆口

影／桃園報修路燈電話是空號？　局長議堂撥打也不通！

16個故事旅行箱訴說心內話　桃園新二代策展「遷移之後」

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

阿喜辣穿旗袍秀雪腿...「開高衩洩腿根」照樣熱舞！

幼稚園老師踹飛4歲女童！媽媽心痛「怒賞一巴掌」吃虧了

非法外籍移工在台有上千人聚落？　移民署澄清絕無此事歡迎檢舉

卓榮泰暗酸韓國瑜：若總統參選人對自身金流交代不清　要怎教下一代？

YAMAHA CUP／南區48隊激戰　後昌、勝利國小晉級全國賽

迪士尼官方公佈12星座「反派角色」代表　固執愛嫉妒的壞皇后就是金牛

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

CBA／林書豪27分賽季新高　率北京奪開季4連勝

亞足U19資格賽／中華0比5輸澳洲　1勝2敗小組第三無緣晉級

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

2019台南城市音樂節熱力登場　

林俊憲指特權施壓貸款請拿出證據

韓國瑜吳敦義合體　副手問題不鬆口

林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

四重溪溫泉公園點燈　瀰漫日式風情

桃園報修路燈電話　竟是空號　

韓國瑜屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

台灣國際咖啡節　開幕音樂會揭幕

毒品好會「裝」　劉承武教學子識別

李武龍台南麻豆菜市場掃街

衝破南關龍崎全區走透透

想脫單？中壢美滿中心安排40多對「一對一」

石門水庫魚苗放流　放養3年變大魚

更多熱門

相關新聞

三屍案母親生前畫面曝光

三屍案母親生前畫面曝光

檢警調查母子三屍命案，涉案同居陳姓男子遭檢方依殺人罪聲押禁見獲准，案件諸多疑點有待釐清。據悉，從事八大特種行業的陳姓女子一肩扛起養家責任，外出賺錢，由無業陳男照顧小朋友，陳女遇害前的監視器畫面也曝光，遇害前還到超商買2個御飯糰，面露笑容，豈知進屋後就遭殺害。

香港科大生3樓墜下...事發前出現可疑閃光

香港科大生3樓墜下...事發前出現可疑閃光

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

椅子大挪移！監視器驚見比特發功

椅子大挪移！監視器驚見比特發功

27歲女失聯22天　母調監視器見一男尾隨

27歲女失聯22天　母調監視器見一男尾隨

關鍵字：

監視器漏油大客車蘆竹警

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

淡水女遭廂型車輾斃　目擊男：伊尬告軌

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

網傳少女遭港警性侵　警接獲報案

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

更多

最夯影音

更多
《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」

《還珠格格》紫薇、皇阿瑪相遇了！　林心如一見張鐵林「興奮給擁抱」
3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

日男挑戰「大聲公吸管」喝珍奶　 下秒爆噴炸全身！網笑：超悲劇

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

台中3屍29歲媽做八大兼臨演　養一家4口！被無業男友掐死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面