重案回顧／掐死女友、雙胞兒塞洗衣機悶斃！他伴屍吃刈包：不後悔

▲台中3屍案兇嫌陳宏嘉狠心殺害女友及雙胞胎兒子，手法殘忍。（圖／記者李忠憲攝）



記者周依儒／綜合報導

2019年台中發生一起「母子三屍案」，無業男子陳宏嘉因懷疑在八大行業陪酒的同居女友陳姵伊與客人有曖昧關係，竟痛下殺手將女友掐死，甚至將10個月大的雙胞兒子放進洗衣機內活活悶死，殺害女友及兒子後竟然還與友人四處吃喝玩樂。當時承辦警官於Podcast節目《我在案發現場》中還原案發經過，陳宏嘉則在高院一審及二審中皆被判處死刑，褫奪公權終身。

2019年11月7日，台中市一棟住商混合大樓因飄出屍臭味，警方接獲報案後破門而入，發現現場有兩條棉被整齊的放在地上，一掀開竟是一名女子的屍體，另一條棉被掀開後則是一對約10個月大的雙胞胎男嬰屍體，且三人身上的衣物都乾淨整齊，但屍體腐臭又浮腫，還流出屍水，預估已經死亡4到5天。

▲陳姵伊工作完在3日上午返家，豈料監視器畫面卻成最後身影。（圖／民眾提供）



警方回憶，現場沒有自殺工具、找不到陳姵伊的手機錢包，門口沒有外力強行進入的痕跡，也未留有遺書、冷氣又開的極強，還有很濃郁的香水味，最可疑的則是三具屍體皆蓋著棉被，現場明顯被整理加工過，低溫加上濃郁香水味似乎是要掩蓋屍體腐爛，研判是他殺。

詢問周圍鄰居後得知，陳姵伊平時與雙胞胎和男友陳宏嘉住在一起，而警方接續調閱監視器後發現，陳姵伊在3日早上7點多工作完返家後就從未出門，陳宏嘉則在3日到5日間陸續進出住家多次，不可能沒發現女友與兒子已經死亡，因此立即鎖定陳宏嘉。警方立即跟蹤陳宏嘉的手機通聯記錄及車行紀錄，發現他在犯案後曾出沒台中、彰化、桃園、高雄和台南等地，同月8日中午11點在彰化一家網咖找到陳宏嘉。

▲陳宏嘉犯案後竟還若無其事去網咖玩。（圖／記者唐詠絮翻攝）



陳宏嘉供稱，3日上午陳姵伊返家後，他偷看她的手機發現了與客人的親密合照，懷疑女友和客人有曖昧關係，一時氣憤就出手掐住陳姵伊的脖子，掐住2、3分鐘後女友倒地，沒多久發現她還沒斷氣，又把女友抱到床上，並坐到她的身上再度勒緊她的頸部，直到確認死亡才鬆手。至於雙胞胎兒子，陳宏嘉則說，他在殺害陳姵伊後，叫了外送刈包及筍片湯吃，到了晚上12點多，發現小孩沒東西吃在哭鬧，覺得他們以後沒人照顧很可憐，又擔心他們要承受異樣眼光，乾脆把雙胞胎兒子放到洗衣機內，在上面放了一層墊子，洗衣機蓋上後再蓋了2條厚毛毯，直到約1小時候發現沒有哭鬧聲了，才把雙胞胎抱出來，洗乾淨後換上新衣服，並將母子三人蓋上棉被，殺人後還有回住處拿取錢包、噴香水等。

▲台中3屍案母子3人靈位。（圖／記者白珈陽攝）

陳宏嘉說法及現場採證相符，案發3個月後，檢方依家暴殺人罪起訴陳宏嘉，檢方強調，陳宏嘉在失業後積欠20多萬的債務，就在家照顧小孩，陳姵伊獨自扛下家庭生計、還債務，但陳宏嘉卻因懷疑陳姵伊與男客人曖昧、不滿小孩都自己在顧，直接痛下殺手掐死女友，殺害雙胞胎兒子的理由也很荒唐，而在殺害女友及兒子後，還拿著陳姵伊的錢，約朋友去海鮮餐廳喝酒、去網咖玩，看似完全沒事發生，惡性重大，希望法院從重量刑。

據悉，陳宏嘉曾表示，殺害陳姵伊他並不後悔，但對雙胞胎兒子很後悔，而被害人家屬也透露，陳姵伊很孝順，跟家裡感情也很好，莫名失去一個女兒，但陳宏嘉卻從未積極求和解，讓他們無法諒解。此外，經由草屯療養院鑑定訪談發現，陳宏嘉父母因家暴離婚，他個性內向、多在網路上交友，也曾經被同學欺負過，短暫交過幾任女友也都未果，自認對感情付出極多卻沒有回報。

草屯療養院的心理師調查指出，陳宏嘉因為原生家庭的關係，遇到衝突時就會選擇逃避或壓抑，他曾說，沒辦法跟別人聊心事就是釀成悲劇的主因，希望自己以後可以控制情緒，「我能做的就是不要去想那些壓抑的事情」、「有生之年不會再談感情」，可見他雖知道自己犯下大錯，但在行動上仍選擇逃避，此外，加上父母離婚，他渴望建立完整家庭，但陳姵伊卻因工作常常整夜未歸，又隱瞞與客人關係，家中未滿1歲的雙胞胎兒子還有發展遲緩問題，他才會把死亡當作唯一的解決辦法。

法院最後裁定，陳宏嘉犯案沒有積極求和解的動作，殺害兒童又違反《兒童權利公約》最重大之罪，因此判處死刑，殺害陳姵伊則判處13年，合併執行死刑，二審高院也在今年3月決定維持死刑判決。

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