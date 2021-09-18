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縱火燒死3女童竟喊：都是她的錯！　冷血運將享「打麻藥」槍決

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲幼稚園就要畢業的柔柔與妹妹雯雯遭縱火燒死。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

基隆一處社區大樓2003年間遭縱火，3名女童不及逃生命喪火窟，經查兇手就是女童姑姑的恐怖情人林金德，擔任運將的他居無定所，警方動員北部司機大哥們當眼線，果然2天後發現林金德開車出現在台北市，他被緝捕到案後得知女童們遭燒死相當震驚，但仍認為一切都是阿雪的錯，案發10年後遭槍決身亡；刑警李藍權在Podcast《我在案發現場》還原偵辦經過，還指出當時群民激憤包圍警分局，偵訊室內的林金德還打算衝下樓去輸贏。

住在基隆中山區中和路社區一樓的江家，因為8歲的柔柔及5歲的雯雯姊妹倆活潑又可愛，屋內不時會傳出嬉鬧聲。2003年7月11日下午4時許，姊妹倆及隔壁的鄰居的5歲女兒璇璇一起在閣樓玩耍，由於隔天就是柔柔的畢業典禮，阿嬤以及阿姨們滿心期待在客廳聊天，柔柔的父母則在臥室午睡，不料一把火卻讓一家人天人永隔。

突如其來的火勢從大門快速竄燒，屋內眾人只好往陽台躲避，大人們倖免於難，但由於火場溫度過高他們來不及救出年幼的孩子們，警消到場撲滅火勢後，在閣樓處發現蜷縮焦黑的3位女童，他們全身各有70至90%的二、三度灼傷，當晚璇璇搶救失敗宣告死亡，柔柔、雯雯姊妹倆則在隔日凌晨因呼吸道灼傷合併呼吸衰竭，也傷重不治。

▼爸爸不捨地拿著璇璇的照片。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

消防人員勘驗火場，有聞到汽油味等明顯縱火跡象，警方也隨即介入偵辦，經調閱監視器後發現，案發當時有一名男子手持白色塑膠桶及柴刀，在屋外破開桶子後把汽油往地上灑，之後點火引燃導致女童喪命。這名男子是誰？阿嬤看了一眼影像，馬上認出他就是女兒阿雪的男友林金德，而案發當時阿雪並不在屋內，有什麼深仇大恨讓林金德要在女友弟弟家點火？

檢警追查，阿雪跟林金德同居10多年，但因為林金德在外欠賭債，情侶之間時常衝突，阿雪搬離住處之後被林男認為她另結新歡、欺騙感情，加上同居期間住的房屋是登記在阿雪名下，林男多次要求阿雪復合並歸還房產，她避不見面，林男才起意縱火報復。案發後林男還打到管委會，恐嚇阿雪「火是我放的，這次沒抓到妳，還是會持續找到妳為止」。

▼女童們當時在閣樓玩耍，火勢延燒太快讓他們來不及逃生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

同居期間林男飲酒後還會家暴，也不管打的是不是致命部位，阿雪提出分手卻遭到更慘的對待；案發前一個禮拜她就被林男強押到台北，不僅強盜財物還凌虐，囚禁長達72小時，阿雪趁隙脫逃回基隆向警方報案後，當時警方已經向檢察官申請到拘票，但林男居無定所難以鎖定，不料在拘提前又發生一起縱火3死案，讓檢警相當扼腕。

考量計程車司機林金德犯案後手機關機，擔心他有輕生可能，為了找尋他的下落，警方突發奇想，湊出5千元的破案獎勵金，拿著林男照片跟車號去排班站點，請眾司機大哥幫忙找尋，北北基的運將得知此事跟3女童命案有關，全都動員起來協助找尋，很快接連在北市南港、內湖、松山發現他的身影，警方到場後卻都撲空。

▼警方公布林金德的照片以及計程車車號。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

直到案發第二天下午，有名運將說林金德出現在北市大安路與市民大道口，通報的司機走走停停，剛好將林男的計程車堵在紅燈，警方獲報後火速趕往，見他試圖衝撞警方加上車上還有乘客，隨即持槍托強破車窗，將林金德過肩率壓制上銬，不料他被送進分局時還一度想咬舌自盡，被員警發現後在他的嘴巴綁上毛巾、戴上安全帽，維護生命安全。

數百位被害者的親友以及激憤的民眾接獲消息包圍分局，說不管怎樣都要踹幾腳出氣，甚至還有人撂話，「這種畜生判死刑還太便宜他，應該有一人拿一把火慢慢燒他，讓他知道到底是什麼感受！」在偵訊室聽到叫囂的林金德情緒相當激動，還想衝下樓跟民眾正面對決，直到警方安撫後他才說出犯案緣由。

▼為了防止他輕生警方替他戴上安全帽及嘴綁毛巾。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

林男表示，10多年來跑計程車的錢都給了阿雪及買房，但對方卻堅決分手，人財兩失之下他才由愛生恨、痛下殺機。但在聽到自己親手抱過及照顧的柔柔及雯雯不幸葬身火海，林男瞬間愣住，他表示沒料到孩子那時間已經返家，縱火前也未看到女童，不過他仍認為「一切都是阿雪的錯！」

由於事證明確，檢察官具體求處死刑，林金德得知後已無求生意願，向媒體表示自己寧願一死。法官最後認為3位女童們當時在閣樓玩耍，可能不在林男視線內，但他打算致屋內所有人於死相當明確，案發後也未曾跟家屬道歉，審理期間還趁中秋懇親開放打電話，再次恐嚇江家揚言對阿雪不利，因此判處死刑確定。

▼林金德無求生意願，也沒有向家屬表達悔意。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

法務部簽發死刑令後，2013年4月19日晚間林金德在戒護下前往刑場，行刑前一口飯都沒有吃，倒是一口氣喝下半瓶裝的小瓶高粱酒、抽根菸，法醫依程序注射麻藥後，槍響劃破夜色，林金德心臟被一發子彈貫穿後死亡。負責執行檢察官說，「正義已經彰顯，希望3名不幸罹難的女孩能獲德安息，也希望家屬刻骨銘心的磨難能得到慰藉」。

而江家後續也陸續生下兩男兩女，其中女孩是雙胞胎，最大的孩子就是在案發那一年所產下，這些弟妹們都知道他們曾有兩位來不及長大的姊姊，家屬最後選擇擁抱傷痛，努力活出新生活。

承辦刑警李藍權在真實犯罪類Podcast節目《我在案發現場》中回顧案件，他表示當初分局被層層包圍，分局長的車子剛從地下室開出，就被憤怒的民眾扯壞雨刷、後照鏡，要求檢查車內是否藏有林金德；而偵訊完林男後，專案小組擔心他送至地檢署的路上會被活活打死，只好將林男跟另名刑警銬在一起、塞入後車廂，不料開出地下室時車子又被民眾攔下了……

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▼群情激憤的民眾包圍分局。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方圍捕林金德時，計程車當時還有乘客。（圖／記者陳豐德翻攝）

 ▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼計程車司機林金德縱火燒死3名女童，遭判處死刑並執行槍決。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼林金德帶著汽油闖入社區內要找阿雪。（圖／記者陳豐德翻攝）

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