破除詐騙集團催收電費陷阱　台電台南區處感謝南警二分局

▲台南區處處長許墩貴（中）、台南區處業務副處長劉詩亮（右），至台南市警二分局拜訪朱信憲分局長表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市杜姓婦人在家中接獲詐騙集團來電，誆稱電費逾期未繳，如未立即匯款將於24小時內斷電，並凍結銀行帳戶，幸而婦人轉向警方求助確認，經解釋後才知是詐騙手法，保住辛苦積蓄，台電台南區處許墩貴處長特別於18日至台南市警二分局拜訪朱信憲分局長表達謝意，並加強宣導台電付款方式，呼籲民眾放心以公告管道繳付電費。

台南市58歲杜姓婦人於5月16日上午10時多在家中接獲假冒台電公司客服人員的市內語音電話，告知她積欠1萬2千元的電費逾期未繳，要求儘速至自動櫃員機轉帳繳納電費，並詢問個人資料及銀行資料，如未立即匯款將於24小時內切斷家中電力，銀行帳戶也將會被凍結。

杜婦信以為真而忐忑不安，情急之中至附近的台南市警二分局中正派出所請求協助，警方表示這是一貫的詐騙手法，請其不必理會對方來電。台南市警二分局表示，詐騙手法不斷翻新，從「地方法院」、「戶政事務所」、「中華電信」的詐騙手法之後，目前又以「台電催收電費」的語音電話設下詐騙陷阱。

台電台南區處表示，詐騙集團手法多元，相當感謝警方協助破除詐騙集團催收電費陷阱，避免無辜民眾受害。過去曾有將來電顯示號碼偽造成台電公司電話，誆稱用戶電費逾期未繳，要求用戶依語音操作匯款；也有詐騙集團假意提醒可至台電繳費，藉此降低用戶戒心，當用戶再進一步詢問有無其他繳費方式時，詐騙集團便誘導用戶以匯款繳付等方式騙取錢財。其他也有如寄送不實電子郵件，以通知退款為由，在信件中夾帶連結，誘騙民眾透過「得到退款」連結，詐取個資。

台電台南區處說明，繳納電費可以至台電臨櫃繳納，也可持單到金融機構、郵局、農會、信用合作社繳納或辦理電費代繳，也可到四大超商列印條碼補單繳納，還可直接下載台電APP繳納電費，繳納電費方式多元又便利。對於逾繳費期限而尚未繳費用戶，台電會以書面催繳電費，若用戶留有連絡電話，也會由服務人員以電話催請用戶儘速赴當地服務中心（所）繳費，絕不會請用戶匯款或依語音操作繳付電費。各種詐騙方式層出不窮，民眾務必提高警覺，小心受騙，如有任何疑問歡迎洽詢本公司24小時客服專線1911或台南區營業處(06)2160121。