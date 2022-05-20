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陸鋼企老總不正當兩性關係被查　30歲成冶金專家助年產量增百萬噸

▲大陸鞍鋼集團前總工程師張大德。（圖／翻攝上觀新聞）

▲大陸鞍鋼集團前總工程師張大德。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸鞍鋼集團前總工程師張大德因涉入浙商徐宏武貪污案被查。經調查後發現，張大德除對時政做出醜化批評，還涉及多起收受賄絡的案件，再加上他長期維持不正當兩性關係及沈迷賭博等一系列違反紀律及法律的行為。案件進入司法程序候審期間，中共中紀委也公開張大德從冶金專家一路崩壞成貪污大鱷的細節。

▲大陸鞍鋼集團前總工程師張大德。（圖／翻攝上觀新聞）

▲浙江籍商人徐宏武。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，鞍鋼集團前總工程師張大德落馬已有兩年，官方也首次揭露，徐宏武通過打麻將等賭博方式向張大德輸送巨額不法利益。商人徐宏武坦白，「我對他（張大德）的（圍獵）不擇手段，就像附在他身上的一個寄生蟲。」

公開資訊顯示，張大德出生於1961年10月，漢族，雲南華寧人，大學文化，是冶金業內的技術專家。張大德在攀鋼（攀枝花鋼鐵）集團工作33年，曾先後擔任集團副總經理、總經理、董事長、書記，後轉任鞍鋼集團總工程師，直至2020年12月遭紀委通報被查。

張大德在攀鋼煉鐵廠從一名基層調度做起，9年後升為生產計劃科科長，再到攀枝花新鋼釩公司煉鋼廠廠長歷練多年。張大德從一名大學生到冶金領域專家，30出頭已在冶金領域成為一名專家，受到外界肯定。

經過提釩煉鋼廠8年的基層技術生產管理工作累積，張大德在沒有增加任何設備的情況下，一上任廠長就把煉鋼廠轉爐爐齡從三千爐突破到一萬爐，在全國半鋼煉鋼工藝中遙遙領先，鋼產量一年增產近100萬噸。產能提高後，攀鋼集團高層還連續三次敲鑼打鼓到煉鋼廠報喜，讓外界一度認為又一顆明日之星誕生。

不料，張大德再一路升遷的過程中，受到金錢和物質的誘惑，涉入浙商徐宏武長期賄賂的對象之一。2020年12月29日，鞍鋼集團有限公司紀委、四川省廣安市監察委員會通報，鞍鋼集團有限公司前總工程師張大德涉嫌嚴重違紀違法被查。

通報指，張大德違反政治紀律，傳播妄議黨中央大政方針、醜化黨和國家形象的文章，對黨不忠誠不老實，表裡不一，搞兩面派，做兩面人，對抗組織審查，與他人串供並轉移、藏匿贓款贓物；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，長期違規收受貴重禮品禮金，接受私營企業主招待打高爾夫球，接受私營企業主宴請、旅遊，長期無償借用私營企業主住房和車輛；違反組織紀律，在組織進行談話、函詢時，不如實向組織說明問題，違規插手、干預幹部選拔調整工作；違反工作紀律，違規插手、干預企業招投標活動；違反生活紀律，生活奢靡、貪圖享樂，追求低級趣味，長期與他人保持不正當兩性關係，不重視家風建設，對配偶子女失管失教；違反國家法律法規規定，沈迷賭博，並借機斂財；利用職權和職務影響為私營企業主謀利，收受財物數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

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