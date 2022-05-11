江西最順大老虎落馬！　賄絡「某前政協主席」換一把手官職

▲中共二十大之前強力肅貪腐，江西第4隻大老虎落馬！（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方持續打貪腐大老虎！中共中央紀委國家監委網站昨10日發布消息，江西省人大常委會原黨組成員、副主任，省總工會原主席龔建華主動投案，不只坦承貪污，甚至曾賄絡時任十二屆全國政協副主席的蘇榮，換取更高官職。即使十八大以後照樣行賄，嚴重違紀違法，大陸紀監委已立案審查調查。

根據該通報指出，龔建華嚴重違反共產黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，並且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。

龔建華也是十九大以來江西第4個落馬「老虎」，另外3人分別是：2018年1月，江西省副省長李貽煌接受組織審查；2020年9月，江西省人大常委會原副主任史文清接受審查調查；2021年5月，江西省政協副主席肖毅接受審查調查。

▲ 江西走最順大老虎龔建華落馬 。（圖／翻攝 政知新媒體）

據了解，貪老虎龔建華是江西南昌縣人，1962年6月生，今年60歲，1984年10月加入中國共產黨，1983年7月參加工作，經濟學學士，在職研究生學歷。42歲升任南昌市委副書記、常務副市長，44歲成為正廳級的宜春市市長。

曾有江西政界人士形容，「龔建華走得太順，一路都在創造紀錄。34歲升副廳，是全省最年輕的廳官，44歲又成為全省最年輕的地級市市長。」

另外，龔建華的「同事關係論」也曾引來了不少爭議。他曾公開表示，「自己最不能容忍的是班子不團結，上級說下級的壞話是無能的表現，下級說上級的壞話是無德的表現。」

外界研判當時他貪污的行為可能被傳開，故意肅清官場倫理，淡化犯罪事實。果然，龔建華的靠山蘇榮落馬後，2017年1月他被調離，同時退出省委常委班子，轉任省人大常委會副主任。外界推測，龔建華因卷入蘇榮一案，卸下重要領導職務，受處分。

▲龔建華主動投案，坦承賄絡自己長官，換取「一把手」官職。（圖／路透社）

今年二十大換屆，中共中央紀委國家監委官網於去年11月29日指出，「江西省人大常委會副主任龔建華涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受審查調查。」消息一出，震撼江西省官場。

龔建華坦承曾經多次行賄自己的長官，對象是大陸時任十二屆全國政協副主席蘇榮以及其妻子，並且給蘇榮兒子生意提供方便。龔建華獲得的回報是，2011年調任撫州市委書記「一把手」。2013年蘇榮離開江西前，還把龔建華確定為副省級幹部的考察人選。

目前，最新消息是經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予龔建華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其江西省第十五次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。