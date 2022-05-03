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4月手機降價榜出爐　安卓旗艦機現省萬元

▲vivo X60與X60 Pro擬4月1日上市 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲vivo X60 Pro降10,100元。（圖／資料照片）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信公佈2022年四月降價手機排行，整體總降幅範圍在9%~42%，月降幅則是2%~14%不等，本月降價金額最高的機型是SONY Xperia Pro I，累計總降價金額及總降幅42%最高的則是vivo X60 Pro降10,100元，提供消費者作為換機參考。

傑昇通信觀察四月降價榜上機型，除SONY為日系品牌，且與通路進行限期的活動優惠，單機才有機會出現超過6千元的降價金額，其他全是陸系品牌包含小米、POCO及realme都是近期剛上的新機，平均月降幅接近1成，顯見四月疫情開始延燒時，大方給出優惠吸客，也是衝銷量的方式之一。

▲傑昇通信門市4月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

▲傑昇通信門市4月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

小米連同旗下紅米、POCO是四月降價榜出現最多品牌，總共占有8席，尤其是本月是四月上市的小米12系列及紅米Note 11 Pro，就有1成左右的降幅，傑昇通信表示，自小米透過紅米及POCO的子品牌推出，開始在硬體及軟體規格精進，不僅在2021年Q2全球手機出貨量躍居全球第二，市占更超車蘋果，這次在晶片荒下推出具備最新高通旗艦處理器S8 Gen 1處理器的旗艦機小米12 Pro，其中優異的相機規格配置及拍照表現，更在DxOMark測試榜上有名，且遠勝於同期的安卓旗艦機。

而本月降價榜總降價幅度逾四成的機型有兩款，分別是vivo X60 Pro降幅42%，身為X系列前兩代的機型，上市滿一年，傑昇通信認為，通常新機初期價格維持，若消費者考量荷包，建議入手前幾代的機型會更超值。

另一款總降幅達41%則是OPPO Reno 6，同樣上市超過半年，除了外型與Reno 7稍有不同，螢幕一樣支援90Hz更新率，擁有光斑人像及65W SuperVOOC 2.0的超級閃等特色，現在用免萬元的價格就能無痛入手。

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