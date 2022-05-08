安卓比蘋果用戶開車更安全　調查：果粉駕駛容易分心

▲調查顯示安卓用戶駕駛車輛較安全。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

開車安全性也與手機系統有關？美國保險公司對用戶進行調查，分析了 20,000 名司機的駕駛行為，結果發現Android 用戶在道路行駛上後面比 iPhone 用戶要好得多，且在這個調查中的各類別，安卓用戶的表現都超越iPhone用戶。

此調查分析了 20,000 名司機的駕駛行為，收集了超過 1300 萬公里里程，根據外媒Phonearena報導，調查中包含整體安全駕駛、超速、分心、轉彎、加速在內的每個類別中，Android 用戶的駕駛得分都高於 iPhone 用戶。最大的差距是分心類別，這代表著 Android 用戶在開車時更容易將手從手機上移開。

▲調查顯示安卓用戶在各類別的駕駛調查中都超過果粉。（圖／取自Jerry）

報導中指出，這項數據中，也調查了年齡、性別、婚姻狀況、教育和信用評級等數據，得分最高的是已婚的老年人、居住在中西部的房主、擁有學士或更高學位，並且擁有更高的信用評級，這個族群安卓用戶居多。

調查中也顯示，通常博士的駕駛分數最高，其次是碩士和學士學位。儘管如此，高中未畢業的 Android 用戶仍勝過擁有博士、碩士和學士學位的 iPhone 用戶。信用等級最低的 Android 用戶的表現優於信用等級最高的 iPhone 用戶。雖然大多認為年齡是駕駛分數的重要預測指標，但所有年齡段的 Android 用戶都超過了 iPhone 用戶。