　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

安卓比蘋果用戶開車更安全　調查：果粉駕駛容易分心

▲▼高速公路,開車。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲調查顯示安卓用戶駕駛車輛較安全。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

開車安全性也與手機系統有關？美國保險公司對用戶進行調查，分析了 20,000 名司機的駕駛行為，結果發現Android 用戶在道路行駛上後面比 iPhone 用戶要好得多，且在這個調查中的各類別，安卓用戶的表現都超越iPhone用戶。

此調查分析了 20,000 名司機的駕駛行為，收集了超過 1300 萬公里里程，根據外媒Phonearena報導，調查中包含整體安全駕駛、超速、分心、轉彎、加速在內的每個類別中，Android 用戶的駕駛得分都高於 iPhone 用戶。最大的差距是分心類別，這代表著 Android 用戶在開車時更容易將手從手機上移開。

▲調查顯示安卓用戶在各類別的駕駛調查中都超過果粉。（圖／取自Jerry）

▲調查顯示安卓用戶在各類別的駕駛調查中都超過果粉。（圖／取自Jerry）

報導中指出，這項數據中，也調查了年齡、性別、婚姻狀況、教育和信用評級等數據，得分最高的是已婚的老年人、居住在中西部的房主、擁有學士或更高學位，並且擁有更高的信用評級，這個族群安卓用戶居多。

調查中也顯示，通常博士的駕駛分數最高，其次是碩士和學士學位。儘管如此，高中未畢業的 Android 用戶仍勝過擁有博士、碩士和學士學位的 iPhone 用戶。信用等級最低的 Android 用戶的表現優於信用等級最高的 iPhone 用戶。雖然大多認為年齡是駕駛分數的重要預測指標，但所有年齡段的 Android 用戶都超過了 iPhone 用戶。

►背這咖「法棍包」讓妳一秒變超模

ET快訊
轟！陣頭遶境狂炸高空煙火　警制止遭信眾阻擋爆衝突
女兒把「她的全部」送媽媽！　脫口一句話萬人暖哭
空姐上空自拍！　嗨喊「胸型升級」GG了
《原子少年》成員爆渣男！5女受害　未滿20歲被揍到失明
快訊／20歲男女嚴重自撞！　全身骨折雙亡
快訊／吳姍儒確診首發聲！　自責「3天沒出門仍染疫」
連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！　她大哭走人
加州取消口罩令！學生確診暴增4倍　多所學校緊急停課
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

安卓比蘋果用戶開車更安全　調查：果粉駕駛容易分心

蘋果爆大量個資外洩「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

Google認「隨機更改鈴聲鬧鐘」災情　曝1招解決辦法

iPhone 14 Pro Max 3D模型流出！相機鏡頭較前代高

4月平板電腦降價榜出爐！月降幅約3％　累計最多降6千　

Apple用戶遇到幻影AirTag　沒有被追蹤卻收到警報提醒！

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

學長帶看國道側面風景　轎車打橫遭拖行15秒↑

「泰山壓頂vs髮廊技法」　爸幫姐弟吹頭待遇大不同

代購團義大利遭破窗洗劫！　一整車「344萬精品」全沒了

5/8起職場確診同事免隔離　國高中只匡九宮格停課3天

母親節前夕陳志強忍淚送媽媽最後一程　準媳婦曾智希陪整路：在天堂看我們

安卓比蘋果用戶開車更安全　調查：果粉駕駛容易分心

蘋果爆大量個資外洩「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

Google認「隨機更改鈴聲鬧鐘」災情　曝1招解決辦法

iPhone 14 Pro Max 3D模型流出！相機鏡頭較前代高

4月平板電腦降價榜出爐！月降幅約3％　累計最多降6千　

Apple用戶遇到幻影AirTag　沒有被追蹤卻收到警報提醒！

轟！彰化市區陣頭遶境高空煙火狂炸　警制止遭信眾阻擋爆衝突

被藍鳥DFA找到新工作　日裔好手轉戰大都會

母親節幫媽媽埋單！銀行刷卡優惠一次看　最高回饋17%

國台辦願助買快篩！柯文哲：若當國際貿易　按國際商業往來條約處理

遭套想攤平？零股小散戶助陣　台積電股東人數破133萬創新高

快訊／國民黨中山大同初選出爐　前主播柳采葳、王浩接班人高世俊出線

媳婦遭變態巫師「軟禁+性侵」79天！　婆婆竟是主謀

租客2年後退租！女房東一進門震驚「比租前更乾淨」　對比圖曝光

母親節前夕花蓮增803確診　徐榛蔚：非同住家人避免聚餐

調酒無限暢飲！入住「四鐵共構」酒店眺山景、享6鹹6甜泰式下午茶

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

3C家電熱門新聞

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

iPhone 14 Pro Max 3D模型流出！相機鏡頭較前代高

LINE母親節限定特效來了！輸入3組關鍵字　看熊大獻上康乃馨

不只iPhone 14！　外媒盤點2022年下半年蘋果五款最令人興奮新品

4月平板電腦降價榜出爐！月降幅約3％　累計最多降6千　

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

調查：安卓比蘋果用戶開車更安全

手機最看重什麼功能？網友票選「這點」最重要

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

蘋果微軟谷歌攜手「一年內去密碼化」計畫！　未來登入、驗證這樣做

高效傳輸、100W充電能力　蘋果新品連接線售價4890元

哪家電信「4G最可能龜速」？　NCC公布5大電信網速測試結果

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

更多熱門

相關新聞

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

蘋果爆大量「Apple ID遭駭」 3步驟提升帳號安全

今年的國際密碼日落在5月5日，起因是希望大家可以重視密碼安全性，沒想到剛過完沒多久，網路上就有許多蘋果用戶在近日反應，自己的iPhone 屢次跳出要求允許 Apple ID 被登入的提示，而地點多數落在瀋陽、四川等大陸地區，引起一陣熱議。

7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

7招小技巧學起來！iPhone省電錄影、快速翻譯

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

iPhone鎖定圖也能自訂！換「蘋果LOGO」步驟曝

老舊手機總跑很慢？6招清出20GB

老舊手機總跑很慢？6招清出20GB

4月手機降價榜出爐　安卓旗艦機現省萬元

4月手機降價榜出爐　安卓旗艦機現省萬元

關鍵字：

安卓iPhone

讀者迴響

熱門新聞

6天破18萬例　醫籲快做這件事：別等到染疫才後悔

兒童若有這3點　醫：PCR「100%陽性」

英媒警告台灣未超前部署　恐大量死亡

人妻約砲報復夫　遠看秒認出對方

台灣昨確診數「飆升至全球第二」

峮峮趴地玩狗「領口往下掉」　網急喊：走光了！

Sandy確診！錄影工作緊急喊卡

職場有確診「同事免居隔」！最新指引出爐

24歲財富自由「月賺60萬」嘆空虛！他公開總資產

前夫「母親節要帶孩子走」　名嘴女醫7字回嗆

錢薇娟錄影一半...突遭圍觀阿姨嗆聲！

首波典型梅雨鋒面要來了　全台連下5天防豪大雨

教部曝「兩種狀況」仍可全班或全校停課

即／台南機車撞分隔島！20歲男女雙亡

連千毅直播突暴走「飆罵辣妹班底」！她委屈大哭走人

更多

最夯影音

更多
廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」

廖老大勸別幫小孩買保險　曝友人例子「保經濟支柱」
金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

金憓秀當打工仔...反差萌超圈粉！　韓孝周偽裝討抱竟沒被認出XD

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

貓版「九天閒女」降肉泥　媽流利台語唸搞笑咒語

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

安珀赫德淚崩泣訴「酒瓶性侵」過程　曝強尼戴普當眾羞辱...沒人救援

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

長瀨昆妮替連千毅喊話！　字幕驚曝「是有心人設局」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面