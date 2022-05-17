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懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國各縣市對應措施一次看

▲確診護理師照護個案居隔驗陽　大潭群聚、台中婚宴再延伸竹縣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲全國確診數量大爆發，導致被匡列居隔民眾人數激增，但卻有民眾遲遲收不到居隔通知書，《東森新媒體ETtoday》也整理全國各縣市居隔通知書發放情形。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）

記者林冠吟／整理報導

國內疫情大爆發，確診數已連日破萬，而匡列居隔人數因此暴增，但政府的行政速度卻比不上疫情暴增的速度，就有民眾反映自己因家人確診而被匡列居隔，如今都已解隔大半個月了，但居隔通知書卻至今都還沒收到，直言「太扯了」。而《東森新媒體ETtoday》也將為您整理各縣市對於居隔通知書大塞車的情形。

台北

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▲衛生局表示，5月1日起即由確診者自主回報密切接觸者等資料，系統會自動發送居家隔離書；至於收不到居隔單的問題，衛生局說，各縣市一直有跟中央討論開會，也有持續優化系統。

新北

▲衛生局表示，目前確診通報流程，中央與地方有系統處理的空窗期，當PCR採檢或快篩視同確診的健保卡資料上傳疾管署後台，民眾已可從健保快易通App得知自己陽性；然而，地方政府認定確診、開立隔離通知單的依據卻是法定傳染病通報系統，疾管署在收到採檢或醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法傳系統，因而產生時間差，導致民眾明明已從App得知篩檢結果陽性，地方政府卻還抓不到法傳系統資料，無法及時通知確診者，導致後續開隔離單、確診者關懷等程序無法啟動。

基隆

▲0512基隆疫情相關資料。（圖／基隆市政府提供）

桃園

▲衛生局指出，目前塞車的部分大多為舊資料，衛生局除了協助新增確診者醫療照護外，已動員全局人力協助開立，根據目前現有資料常見的錯誤樣態，包括居隔者電話地址資訊不完整、未成年者缺乏法定代理人資料、資料格式與系統需求不相容等。市府也已請資科局協助資料除錯修正，儘速趕工修改，完成後，未來民眾可以運用通訊軟體即可在家中下載隔離單

新竹縣

衛生局說明，目前每日確診者新增數量為1800人至2000人上下，即便100線電話在疫調，仍然會塞車。民眾接到檢驗陽性通知簡訊時，到衛生行政單位接獲醫院通報，再到完成疫調後上傳中央系統發送通知，行政流程大約耗時1-2天，請民眾耐心等候

新竹市

▲目前尚無具體說明。

苗栗

▲苗栗衛生局表示，民眾經PCR採檢確定確診後，會先由該醫療院所透過健保卡系統，將個案的相關資料上傳疾管署系統後台，因此民眾可以及時從健保快易通App得知自己PCR陽性或經醫師判定確診，但疾管署在收到醫療院所上傳的健保資料後，還須核對資料、判定確診才會上傳法定傳染病系統。

待疾管署上傳完後，衛生局才能進一步認定確診與開立隔離通知單，因而產生時間差，即民眾雖已從App得知篩檢結果陽性，法傳系統資料未產出，衛生單位無法進行確診者及同住家人疫調，導致後續開隔離單、確診者關懷等程序無法啟動，於是紛紛打電話塞爆中央或地方防疫專線，又因為電話打不通而更加焦慮。

針對法傳系統上傳作業不穩定及塞爆問題，衛生局已持續向中央反映問題，請求解決之道，同時亦請鄉親於得知檢驗報告確診時，先以一人一室方式進行隔離，衛生單位人力已全數全力投入防疫工作中，會盡速安排相關確診後居家照護等事宜，懇請鄉親理解與見諒。

台中

▲衛福部5月12日已針對自主回報疫調系統新增功能，可直接開立電子居隔單

不過衛生局也強調，鼓勵確診者收到中央通知確診簡訊後，上網回報疫調單並包含同住之密切接觸者，如民眾完成自主填寫，且有居隔事實，皆會開立居家隔離通知書，如民眾有補發需求亦會經確認資訊後協助補發。

彰化

▲民眾接獲學校或職場防疫長、或衛生單位通知為密切接觸者需居家隔離者，會因通訊資料不正確或不完整，無法及時收到電子居家隔離單，密切接觸者居家隔離資料均上傳至中央資訊系統保存，均可事後補開

南投

▲現行居家隔離通知書，以簡訊發送，請民眾務必留意簡訊，倘未成年及未有手機民眾，將以紙本發送，民眾無須擔心，因隔離案件數量眾多，系統發放或紙本通知都需要時間作業請民眾耐心等候

雲林

▲目前大人以電子居隔書為主，小孩也可綁父母手機開立電子版居隔書。只要系統通暢，所以目前居隔書開立沒有塞車

居隔書開立流程：

1.衛生局疫調後，將接觸者名單上傳接觸者系統，民眾即可收到簡訊。（電子版居隔書）

2.確診者自主系統回報，上傳後接觸者即可收到簡訊。（電子版居隔書）

嘉義縣

▲嘉義縣衛生局指出，縣內目前無居隔通知書塞車或是有民眾收不到的情形，且他們多是幫人家開居隔通知書（戶籍在人不在或他縣市返家鄉居隔的），單單14、16日兩天就已開出百張居隔單。

嘉義市

▲目前尚無具體說明。

台南

▲民眾可自行透過「臺南共照雲」LINE官方帳號（@794mfoab）下載居隔單；另對於有數位落差的長者，也可循原有管道向各區衛生所申請居隔單，以期分流提升效率。

綁訂條件：

1.確診研判日為2022年5月4日（含）以後，且評估為居家照護之確診者

2.與確診者最後接觸日為2022年5月8日（含）以後的密切接觸者。

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南12日＋2301例，台南建置「台南共照雲」，由每一個責任醫院來共同負責一個共照雲，並由AI快篩影像辨識，陽性直接安排視訊看診一條龍服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄

收到中央通知確診簡訊後，上網回報疫調單，由衛生局進行系統維護點選，只要民眾有居隔事實都會開立居家隔離通知書，即便已居隔3日結束仍會完成補發。

屏東

▲自5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，確診者於採檢時所留個人資料必須正確，便會發送簡訊給個案，提供確診者眾專屬一次性網址連結，確診者於系統填具同住密切接觸者資料，如資料正確，同住密切接觸者便會接收到電子居家隔離通知書，填寫資料如錯誤或不完整則無法發出電子居家隔離通知書，只有一次填寫機會，不能修改。衛生局刻正逐筆檢視確診者資料，以確保確診者能先收到確診通知簡訊，後續密切接觸者才能收到電子居隔通知單；另系統17日開始增加批次維護作業功能，能在24小時內修改一次。

宜蘭

▲宜蘭衛生局長徐迺維指出，14、15、16日宜蘭目前已匡列居隔人數是1千7百多人，目前居隔通知書發出達3分之2，餘尚在疫調中，請民眾再等等。不過目前居隔通知單均以電子通知為準，並開放民眾上網申請。

花蓮

▲衛生局指出，確診者經PCR檢測確定確診後，就會先收到簡訊，可透過簡訊收到指定處所隔離書，再經由自主回報系統填寫同住者，同住者才能收到密切接觸者居家隔離通知書；此外，這個方式也可以利用健保APP進入自主回報系填寫上傳，一樣可以收的到。

但如若非自主上傳，是經由正常行政流程，由醫療院所採檢陽性後通報到法傳系統，就要先耗時1到2天，衛生局接獲資訊再進行初步疫調，需要再花2到3天，才能進行同住親友匡列，這個過程還要再花費1到2天才能上確診系統，發居家隔離通知單，加上系統常會有延遲現象，因此民眾至少要7到10天才能收到，才會導致通常收到的時候都已經居隔結束了。

衛生局長朱家祥也向民眾呼籲，鼓勵民眾善用自主回報系統填寫，才能盡快收到隔離或居隔通知書。

台東

▲衛生局指出，目前居隔匡列人數僅限確診者同住家人，因此縣府都還可以很快地發出通知單和快篩試劑，暫無居隔通知單延誤或有民眾收不到的狀況，若有出現延誤狀況就是確診者在做PCR採檢的時候沒有留下正確的電話或是正確的住址。衛生局也呼籲，民眾採檢的時候一定要留下最新的正確電話，才能讓縣府同仁在第一時間快速匡列同住家人。

澎湖

▲澎湖縣目前無居隔通知單發放塞車，或有民眾遲遲無法收到居隔通知單的問題。

金門

▲目前尚無具體說明。

連江

▲目前尚無具體說明。

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