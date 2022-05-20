白目男闖瀑布誤踩青苔！下秒「高速彈飛」墜崖　驚悚畫面曝

▲男子從瀑布頂端高速滑落。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）



實習記者林郁婷／綜合報導

大陸安徽發生一起遊客失足墜崖意外。一名男子和朋友到九井溝遊玩時，打賭自己能穿越瀑布上方，沒想到行走過程中疑似誤踩青苔，導致他失足跌落8公尺高的山崖，身體還數次受撞擊而飛起，最後重摔在溪水中，全身都佈滿傷口，嚇得一旁遊客趕緊上前救人，場面相當怵目驚心。

根據《沸點視頻》報導，這名男子在本月13日和朋友相約到九井溝旅遊，一行人爬到瀑布頂端時，他心血來潮和友人打賭，能穿越湍急的水流到達對面，過程中卻疑似踩到青苔而滑倒，接著整個人被水流沖走，甚至多次撞到岩石被彈起，最後以正面著地的方式摔在水中，處於昏迷狀態。

▲▼男子最終重摔在碩大的岩石上，眾人紛紛趕往救援，避免男子被水流沖走。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

九井溝的工作人員表示，九井溝尚未被開發，不屬於風景區，附近也有設立告示牌，提醒遊客禁止攀岩，因此受傷男子和友人是偷偷闖進去的。

整段驚險過程都被在場遊客記錄下來，影片中不時能聽到旁人的呼喊聲，一看到男子最後停在溪水中，大家立刻上前將人拉出，避免再次被沖走，並連繫救護車送醫，所幸最後並無大礙。

不少網友看完影片直呼，「怕爆！整個人都彈起來了」、「無視提示牌，任性的結果」、「人沒事，可以長長記性」、「原來人也能打水漂」、「看著他下來那架勢，感覺挺嚴重的」。