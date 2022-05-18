遊客穿越瀑布踩青苔高速衝崖底　「趴著滑下來」驚險畫面曝光

記者魏有德／綜合報導

安徽一名男子近日與朋友前往景區遊玩時，和朋友開玩笑打賭能從瀑布頂端穿行而過。不料，這名男子疑似踩中溼滑的青苔而失足滑落，順著瀑布湍急的水流高速朝崖底滑落，過程中身體還數次騰空飛起，再重擊到石頭上，讓瀑布下方的遊客捏了好幾把冷汗，連忙衝進溪水裡救人。

▲安徽一名男子從瀑布上高速滑落，驚險畫面全被一旁民眾拍下。（圖／翻攝澎湃視頻）

根據目擊者拍下的影片顯示，這名身著白衣黑長褲的男子先是從瀑布頂端順著高速的水勢，趴在大石頭上滑下，隨後接觸到水面時還整個人彈飛，再落入溪水裡，最後撞上一塊大石頭，跌落至瀑布底部的溪水中。

▲男子一度身體騰空後再重摔至溪水中。（圖／翻攝澎湃視頻）

一旁的遊客見狀，趕緊從大石頭上趕往救援，當地文旅局接報後，也緊急派出人力趕赴現場，工作人員表示，經詢問，這名男子是出於玩鬧挑戰其朋友，認為青苔只是滑了一下，應該可以順利穿越瀑布上方，沒想到踩到青苔後就滑倒了，「一開始有磕（敲）到腦袋，但人沒事。」

對此，不少網友紛紛留言，「人沒事，可以長長記性」；「沒事，真是萬幸啊，看著他下來那架勢感覺挺嚴重」；「人沒事，就是腦子摔得更傻了」；「腦子裡的水被甩出來了」。