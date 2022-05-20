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夏季恐將再迎疫情高峰！　南韓決定延後實施「取消確診者隔離」

▲▼南韓新冠疫情趨緩，不過專家卻預估，新的變種病毒將於夏季讓疫情再度達到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓新冠疫情趨緩，不過專家卻預估，新的變種病毒將於夏季讓疫情再度達到高峰。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓新冠疫情日益趨緩，單日新增確診者規模維持在2、3萬多例，文在寅政府先前曾於4月25日宣布，在新冠肺炎調降為2級傳染病後，將取消新冠確診患者7天的隔離義務，在進入勸導期後，預計5月底正式實施。不過隨著尹錫悅政府上台，加上Omicron亞變種BA.2，當局宣布暫時延緩實施取消7天隔離義務。

根據《韓聯社》，南韓新任中央災難安全對策本部第2次長李祥敏（이상민，行政安全部長）於今（20）日上午召開會議時表示，現行疫情規模雖能充分管控，但隨著國內出現傳染力更強的新變種，導致疫苗效能降低、有迴避疫苗防疫的可能性，因此就算維持現行隔離義務，也會因免疫效能降低導致今年夏季再度掀起大流行。

南韓政府向病學專家所組成的感染病危機管理專門委員會諮詢的結果，南韓新冠疫情恐怕將因變種病毒而在今年夏季再度掀起大流行，9至10月達到疫情最高峰，而若斷然解除確診患者7天隔離義務，恐怕將提早在6至7月掀起大流行，確診患者多出1.7至4.5倍。

據悉，南韓文在寅政府曾於4月25日宣布將新冠肺炎的傳染病等級從1級調降至2級，並表示取消確診患者7天隔離義務，首先進入為期4周的勸導期，接著預計5月23日起正式實施；不過因BA.2等Omicron病毒亞變種的確診者增加，現南韓政府決定將該措施延後至6月20日，再視疫情演變狀況決定是否實施。

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