民調／近5成民眾肯定蔡英文兩岸政策　63.9%挺「與病毒共存」

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是總統蔡英文執政6週年，中華亞太菁英交流協會20日日公布「蔡英文總統就職六周年滿意度」民意調查結果。結果顯示，49.2％民眾表態認同蔡英文的兩岸政策論述，29.1％表示不滿意；另對於防疫政策，63.9%受訪者認同與病毒共存比較適合台灣，但仍有11.5%受訪者表示偏好中國上海動態清零措施。

根據民意調查結果，針對蔡英文的兩岸政策論述，49.2%民眾表示滿意，29.1%表示不滿意；48.3%民眾對總統處理未來兩岸關係表示有信心，持相反意見的比率為36.1%。

民調顯示，在烏俄戰爭爆發後，超過7成民眾認為短期間兩岸不會發生戰爭，僅6.0%受訪者認為中共會趁機發動戰爭。若中共對台採取武力侵略，有61.4%國民願意為保衛國家而戰，25.1%民眾持相反意見。

對於戰時，國際對台的實質支援評估方面，54.5％民眾認為國際會有實質支援；另現階段有49.7%民眾感覺中共對台認知作戰的情況是嚴重的，29.1%受訪者認為不嚴重。

此外，進一步詢問民眾對兩岸議題的態度發現，過半數民眾認同以「中華民國台灣不屬於台獨」為基本原則進行對話，比例高達52.2%，且有68.5%民眾支持在疫情穩定的前提下，放寬中國大陸人士來台管制，恢復兩岸人員往來。

在防疫措施方面，多數民眾仍認為與病毒共存比較適合台灣，比例高達63.9%，僅11.5%受訪者較偏好上海政府的動態清零措施。

此次民調於2022年5月18日至19日進行訪問。此次成功訪問1073位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。調查以臺灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▼「蔡英文總統就職六周年滿意度」民意調查結果。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）