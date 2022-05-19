　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好手參加2022世界中學生運動會　跆拳對打雙奪銅牌

▲台南小將參加2022世界中學生運動會首傳捷報，曾文農工劉韋辰拿下跆拳道對打63公斤級銅牌，南寧高中黃敬芸則勇奪跆拳道對打44公斤級銅牌，黃偉哲市長在第一時間表達恭賀之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南小將參加2022世界中學生運動會首傳捷報，曾文農工劉韋辰拿下跆拳道對打63公斤級銅牌，南寧高中黃敬芸則勇奪跆拳道對打44公斤級銅牌，黃偉哲市長在第一時間表達恭賀之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南小將參加2022世界中學生運動會首傳捷報，5月17日及18日賽事中，曾文農工劉韋辰拿下跆拳道對打63公斤級銅牌，南寧高中黃敬芸則勇奪跆拳道對打44公斤級銅牌，黃偉哲市長在第一時間表達恭賀之意，對2人爭取至高榮耀而努力不懈，讓市民與有榮焉，也期許台南市運動員再接再厲，持續突破自己，再傳捷報。

黃偉哲市長表示，劉韋辰自3歲起便開始接觸跆拳道，最初練跆拳道僅是為了培養運動習慣，訓練體力，他的潛力卻令教練驚艷，教練更親自向父母拜託讓他繼續訓練，至今已經訓練了15年。現就讀曾文農工高三的劉韋辰，原就讀和順國中，自國中時期便是我國各大賽事的常勝軍，2020年入選世界青少年跆拳道錦標賽暨具潛力運動選手代表隊選拔賽國手，實力堅強的他也不負眾望入選今年世界中學生運動會國家代表隊，並順利一舉拿下銅牌，為我國及台南市爭光。

▲台南小將參加2022世界中學生運動會首傳捷報，曾文農工劉韋辰拿下跆拳道對打63公斤級銅牌，南寧高中黃敬芸則勇奪跆拳道對打44公斤級銅牌，黃偉哲市長在第一時間表達恭賀之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，台南市另外一位跆拳道好手黃敬芸，國中時期就讀跆拳道傳統強校永康國中，耳濡目染之下對跆拳道產生興趣，繼而開始練習跆拳道，在去年全中運跆拳道對打項目即勇奪國中女子組42公斤級冠軍，而今年升上南寧高中的她，參加2022世界中學生運動會代表隊選拔，便以第1名優異成績當選跆拳道國手，奪牌呼聲不小，她亦不負眾人期望，初生之犢不畏虎，第一次代表我國出賽國際好手便拿下銅牌，優秀表現值得嘉許，也期許她能繼續在跆拳道舞台發光發熱！

台南市體育處表示，台南市積極規劃多項運動種類之三級銜接計畫，鼓勵各級學校發展重點體育項目，厚植本市基層選手數，更以多元化政策照顧基層優秀運動選手，包含全國性賽事獎勵金、體育獎助金、優秀運動選手健康管理服務計畫及菁英運動選手補助計畫等，由提供各級基層運動選手移地訓練、參賽培訓經費及選手營養補給等相關經費補助，照顧選手各個層面，讓選手無後顧之憂盡全力為我國及台南市爭光。

►草莓網開賣62元快篩試劑　一次可買百劑

ET快訊
富邦產為防疫險叫屈！　發3大聲明了
下班注意！9縣市豪大雨特報　梅雨彈連轟6天「雨停時間曝」
視訊看診「病患脫光全裸」　帥醫嚇壞：找錯網站？
「這些學校」至今零確診！　新北堅守「不全面停課」原因曝光
白家綺染疫康復開泳池趴！　「清涼穿搭」身材驚呆網
補助10萬救命錢！　「4對象」可領
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美和科大+屏東太平洋百貨　攜手育苗在地扎根助女運動員學海築夢

地勢低窪逢大雨易積淹水　金山區溫泉路排水大幅改善

台南好手參加2022世界中學生運動會　跆拳對打雙奪銅牌

公墓變公園 　竹市編列6千萬預算啟動第五公墓遷葬

蔡英文視察新竹市居家照護關懷中心　肯定市府用心

自小客引擎溫度過高路中拋錨　屏東警化身大力士推車相助

台東環保局搬遷展現新風貌　5／23起新地點再為鄉親服務

30警車安全再保險　台西警友辦事處為警用汽車加保車碰車險

職場防疫相關疑義　台南市勞工局來解惑

廚房火災警報器大響！桃園獨居婦嚇醒找嘸因　警即刻救援

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

楊冪離婚4年「我桃花太旺擋不住」　「不怕對象看上錢」愛情觀超自信

王家梁桌上獨放別的女人照！　許維恩一看「不是我」...是朴敏英ＸＤ

失智阿公突送「50萬嫁妝」　屋主見大把真鈔嚇傻報警

男友挑戰不碰杯子拿錢　智商輾壓天然呆正妹！

貪心婦人買便當狂拿餐具　2疊碗2大把筷「賺到百元」

美和科大+屏東太平洋百貨　攜手育苗在地扎根助女運動員學海築夢

地勢低窪逢大雨易積淹水　金山區溫泉路排水大幅改善

台南好手參加2022世界中學生運動會　跆拳對打雙奪銅牌

公墓變公園 　竹市編列6千萬預算啟動第五公墓遷葬

蔡英文視察新竹市居家照護關懷中心　肯定市府用心

自小客引擎溫度過高路中拋錨　屏東警化身大力士推車相助

台東環保局搬遷展現新風貌　5／23起新地點再為鄉親服務

30警車安全再保險　台西警友辦事處為警用汽車加保車碰車險

職場防疫相關疑義　台南市勞工局來解惑

廚房火災警報器大響！桃園獨居婦嚇醒找嘸因　警即刻救援

軟爛男向妻女討生活費不成「縱火燒屋潑漆」　4大罪狀移送地檢署

泰國公開賽／王子維再打滿三局逆轉勝　61分鐘搶下8強門票

聯盈發高雄鳳山店永久歇業　店家抱歉：沒有陪大家一起撐過疫情

「2房含車位」很稀有　新北哥困惑了！內行揭原因：才不賣你

酒精用了手好乾？8款護手霜比男友還靠得住，呵護出細緻奶油手

高宇杰意外漏接飛球　助總：打得高位移大

芬蘭總理：境內不會有核武和北約基地　加入前若遭襲波蘭願伸援手

竹縣國高三生遠距到畢典前一天　其他年級跟進「遠距5日」　

弟弟女友「穿內衣在客廳晃」　他急提醒反被吐1句：我的問題？

雙北停課標準為何不一樣？　兩邊教育局長有溝通過

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

8歲女童欠繳健保遭移送　與母蝸居小套房

台南清潔隊2部垃圾車燒燬

美女鄉代確診　陳聿琦深夜開直播

徵召張善政參選桃園市長　邱奕勝退群

募款5天關帳　羅智強：捐款比想像踴躍

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

破除詐騙集團催收電費陷阱

桃園5/18、21日　再推免預約疫苗接種專案

4類人可領取防疫補償金　2年內皆可申請

台東婦深夜出門散步迷途　警查出身分送回

台南女欠交通罰鍰近5萬元強制行政執行繳清

金包里慈護宮贈快篩劑　關懷金山弱勢民眾

防疫隔離假、防疫照顧假　相關權益報您知

職場防疫相關疑義勞工局解惑

更多熱門

相關新聞

即／黃偉哲宣布：台南國中小下周全面線上教學

即／黃偉哲宣布：台南國中小下周全面線上教學

台南市19日新增4795名COVID-19確診病例，統計至18日，今年累計確診個案35424人，其中14433人已解除隔離，20991人尚在隔離中，市長黃偉哲指出，因應疫情下周可能的高峰期，台南市國中小規劃下周起暫停實體授課，改成線上教學一周，但學校、家長可視需要，自主性實體上課。

職場防疫相關疑義勞工局解惑

職場防疫相關疑義勞工局解惑

確診者求助最佳管道衛生局官網

確診者求助最佳管道衛生局官網

黃偉哲見證黃金蕎麥合作備忘錄簽訂

黃偉哲見證黃金蕎麥合作備忘錄簽訂

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

關鍵字：

台南好手世界中學生運動會跆拳銅牌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Makiyo挺4月肚嫁人了！

iPhone 14 Pro Max搶先開箱　「驚嘆號鏡頭」曝

醫點名每天外出工作者　快做「這件事」

快訊／增59死！本土暴增9萬0331例「再創新高」

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

廖老大取消4.8萬大餐被拒！嗆餐廳2點：報警

電動車要收汽燃費了　時間點曝光

陪妻看婦產科被恭賀當爸！他驚被戴綠帽

外科名醫確診　「我先跟大家道歉」

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

輔大網美曝光母女合照　PTT大歪樓熱議母顏值爆表

丟丟妹被嫌「長得某水」　反嗆廖老大：你才紅1年！

肯德基切割蛋撻！他點開熊貓「見1幕」驚：被暴雷了

越跌越要買！　達人點名「4檔就算崩盤」抱著也睡得著

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

更多

最夯影音

更多
弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！

弟玩「鞦韆風火輪」頭超暈　連摔2次爬起又跌進草叢！
強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

強尼戴普律師出招：妳根本不怕他對吧？　「想撕碎.吞噬你」安珀赫德恐怖情書曝光

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

趙小僑宣布懷孕！「典典寶寶」30週了　求子5年失敗4次「每天吃藥打針痛到哭」

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

丟丟妹被說不漂亮嗆「你才紅1年！」　廖老大再回「確實某水但那兩粒很大」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面