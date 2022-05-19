台南好手參加2022世界中學生運動會　跆拳對打雙奪銅牌

▲台南小將參加2022世界中學生運動會首傳捷報，曾文農工劉韋辰拿下跆拳道對打63公斤級銅牌，南寧高中黃敬芸則勇奪跆拳道對打44公斤級銅牌，黃偉哲市長在第一時間表達恭賀之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南小將參加2022世界中學生運動會首傳捷報，5月17日及18日賽事中，曾文農工劉韋辰拿下跆拳道對打63公斤級銅牌，南寧高中黃敬芸則勇奪跆拳道對打44公斤級銅牌，黃偉哲市長在第一時間表達恭賀之意，對2人爭取至高榮耀而努力不懈，讓市民與有榮焉，也期許台南市運動員再接再厲，持續突破自己，再傳捷報。

黃偉哲市長表示，劉韋辰自3歲起便開始接觸跆拳道，最初練跆拳道僅是為了培養運動習慣，訓練體力，他的潛力卻令教練驚艷，教練更親自向父母拜託讓他繼續訓練，至今已經訓練了15年。現就讀曾文農工高三的劉韋辰，原就讀和順國中，自國中時期便是我國各大賽事的常勝軍，2020年入選世界青少年跆拳道錦標賽暨具潛力運動選手代表隊選拔賽國手，實力堅強的他也不負眾望入選今年世界中學生運動會國家代表隊，並順利一舉拿下銅牌，為我國及台南市爭光。

教育局鄭新輝局長表示，台南市另外一位跆拳道好手黃敬芸，國中時期就讀跆拳道傳統強校永康國中，耳濡目染之下對跆拳道產生興趣，繼而開始練習跆拳道，在去年全中運跆拳道對打項目即勇奪國中女子組42公斤級冠軍，而今年升上南寧高中的她，參加2022世界中學生運動會代表隊選拔，便以第1名優異成績當選跆拳道國手，奪牌呼聲不小，她亦不負眾人期望，初生之犢不畏虎，第一次代表我國出賽國際好手便拿下銅牌，優秀表現值得嘉許，也期許她能繼續在跆拳道舞台發光發熱！

台南市體育處表示，台南市積極規劃多項運動種類之三級銜接計畫，鼓勵各級學校發展重點體育項目，厚植本市基層選手數，更以多元化政策照顧基層優秀運動選手，包含全國性賽事獎勵金、體育獎助金、優秀運動選手健康管理服務計畫及菁英運動選手補助計畫等，由提供各級基層運動選手移地訓練、參賽培訓經費及選手營養補給等相關經費補助，照顧選手各個層面，讓選手無後顧之憂盡全力為我國及台南市爭光。