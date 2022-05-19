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美和科大+屏東太平洋百貨　攜手育苗在地扎根助女運動員學海築夢

▲美和科技大學19日舉行企業捐贈儀式，透過「女性運動員標竿公益計畫」。 。（圖／美和科技大學提供，下同）

▲美和科技大學19日舉行企業捐贈儀式，透過「女性運動員標竿公益計畫」 。（圖／美和科技大學提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為積極推動兩性運動平權，美和科技大學成立校級女子籃球運動代表隊，首年成軍就奪得UBA全國大專校院女子組公開二級賽事冠軍，今(19)日舉行企業捐贈儀式，透過「女性運動員標竿公益計畫」，邀集屏東太平洋百貨公司與民間企業共同組織策略聯盟，協助女性運動員學海築夢，積極推廣各項體育運動。

▲美和科技大學19日舉行企業捐贈儀式，透過「女性運動員標竿公益計畫」。 。（圖／美和科技大學提供，下同）

▲美和科技大學19日舉行企業捐贈儀式，透過「女性運動員標竿公益計畫」。 。（圖／美和科技大學提供，下同）

計畫推動主持人、也是該校運動與休閒管理系主任顏君彰說，希望藉由學校攜手屏東在地標竿企業太平洋百貨公司，招募臺灣優質社會責任企業一同投入「女性運動員標竿公益計畫」，以發展師生健康教育、科技能力、跨域賦能、實習就業、選手職涯及產官學研等六大面向，創造南部大專校院典範新亮點。

▲美和科技大學19日舉行企業捐贈儀式，透過「女性運動員標竿公益計畫」。 。（圖／美和科技大學提供，下同）

校長王建臺表示，該校除積極推動兩性運動平權，也強調運動服務創新。學校不僅獲得教育部體育署千萬補助改善校內運動環境，校外運動競賽成績也佳績頻傳。像110學年度UBA全國大專校院棒球錦標賽公開一級第7名，111年全國大專校院運動會武術公開女生組(南拳南刀全能)冠軍、武術公開男生組(南拳南棍全能) 季軍，以及首年成軍的女子籃球運動代表隊，獲得全國UBA大專籃球聯賽女子公開二級冠軍獎盃。

未來也將與P.LEAGUE+(臺灣男子職業籃球聯盟)之一的高雄鋼鐵人職業球團，推動屏東各級學校籃球運動和整合應用運動資訊科技與大數據，創新教學訓練。

董事長劉忠志表示，教育精實推動、在地社會責任、專業職業就業，以及如何透過運動教育來養成青年學子正確的人生態度與健全品格，是目前學校經營管理的基本初衷，未來會招募更多標竿產業來連結與發展學校。

屏東太平洋百貨公司董事長黃雀指出，優秀運動員養成不易，女性運動員的培育更是困難，所以與美和科技大學攜手，共同協助女性運動員在學海築夢，提供長期、有計畫性的推動方案，確保兩性運動平權的推動與發展，落實企業的社會責任。

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