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社會 社會焦點 保障人權

科技部欽點「獨角獸」停業2年　《17》創辦人與投資者互告落幕

▲▼COBINHOOD暨DEXON共同創辦人陳泰元（右）、COBINHOOD暨DEXON共同創辦人黃偉寧（左）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲陳泰元(右)和學弟黃偉寧(左)共同創辦「柯賓漢」打造虛擬貨幣交易平台，卻因經營糾紛對簿公堂。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾與藝人黃立成共創《17》直播的陳泰元，7年前另開「柯賓漢公司」研發虛擬貨幣「柯幣」，被當時的科技部部長點名為獨角獸潛力股，卻在不到1年時間鬧經營糾紛，陳泰元解除董事長職務，與其他投資人翻臉互控背信、妨害自由，連黃立成堂弟黃立安也捲入其中，台北地檢署去年處分不起訴，經高檢再議發回，檢察官12日再次針對其中妨害信用部分也做不起訴。

30歲的陳泰元被稱為「網路神童」，22歲就取得台大電工碩士，2015年和黃立成合作創辦的《17》網路直播平台一炮而紅，陳泰元靠著《17》賺了大把鈔票離開後，在2017年自創「柯賓漢數位金融科技有限公司」，目標建立區塊鏈COBINHOOD虛擬貨幣（柯幣）交易平台，當時被科技部長陳良基點名為獨角獸新創潛力公司，不過公司已經辦理登記停業到2023年6月。

當時全球因「比特幣」掀起虛擬貨幣熱潮，陳泰元的「柯幣」備受期待，許多客戶投資下訂「柯幣」，陳泰元也積極尋求募資，成為台灣第一個ICO（首次公開虛幣募資）公司，爭取到包括日本創投公司INFINITY E.VENTURES PARTNERS(IVP)的田中章雄等股東挹注。

但是因為「柯賓漢」規劃要在開曼群島登記控股公司，在尚未完成登記釐清股權分配前，投資人之間出現相互猜忌情形，導火線是IVP懷疑公司資金無端流入陳泰元私人帳戶，還用公司的錢支付個人信用卡帳單，聘請律師和自己的未婚妻打官司，因此在2018年4月的視訊董事會中，決議解除陳泰元職務進行調查。

▲黃立成的堂弟黃立安無奈表示已經盡了最大的努力。（圖／IVP提供）

▲黃立成的堂弟黃立安是日本創投公司IVP在台代表。（圖／資料照）

陳泰元發現董座職務由當初負責研發的學弟黃偉寧代理，連門禁卡也被銷磁，無法進入位於101的辦公室，憤而在2018年5月就去辦理「柯賓漢」首次的停業登記，這個動作激化了投資人之間歧異，雙方互控背信、妨害自由等多項官司，早就簽約要買500萬美元「柯幣」的CELESTIAL ENERGY LIMITED公司得知「柯賓漢」竟然停業，也怒告陳泰元涉嫌詐欺。

陳泰元面對被控花錢打私人官司，辯稱訴訟對造並非「未婚妻」，而是「前員工」，這場勞資糾紛對公司未來發展很重要，用公司的錢支付訴訟費用合理，另外因為銀行認為「柯賓漢」財務風險高，不同意發給商務卡，所以公司決定有需要的話，都是用他的個人信用卡去支付，再向公司報帳。

檢察官調查，雖然陳泰元交給會計人員的卡費帳單中，也有不少個人消費，但可能是陳泰元嫌麻煩，一併交出，並認為會計會從中剃除；而「柯賓漢」資金流入陳泰元戶頭的同時，陳泰元也會有資金進入「柯賓漢」，應該是在控股公司登記完成前，陳泰元相信「柯賓漢」是他一個人的，依實際需求進行資金調度，主觀上並無侵占公款的犯意。

另外陳泰元被客戶控告詐欺500萬美元部分，也是因為「柯賓漢」陷入經營權糾紛，陳一氣之下才臨時決定辦理公司停業，無證據顯示陳泰元自始要用投資「柯幣」來行騙。至於陳泰元控告IVP的田中章雄、黃立成堂弟黃立安、以及黃偉寧等人涉嫌強制、妨害自由部分，則是經董事會決議後將陳泰元門禁卡銷磁，也不構成犯罪。

檢察官在2021年處分全案互控的10人全部不起訴後，高檢署再議發回指出，未調查當事人指控在雙方爭議期間，相關媒體採訪內容涉及妨害名譽、妨害信用的問題，台北地檢署再次調查後，仍認為不構成犯罪，因此再次處分不起訴。

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