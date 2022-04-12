飛特立創辦人遺孀氣炸！他入主董座2個月掏空7千萬　無良手法曝光

▲飛特立是台灣前董事長馮竣嗣涉嫌在任2個月就掏空7000萬，遭檢察官提起公訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣最大私人包機公司「飛特立航空」創辦人楊宿智2019年過世後，遺孀陳吉利將股權賣給馮竣嗣接手經營，沒想到馮竣嗣一上任董事長，就叫員工開公司票支付購買股權價金，還挪用公司款項償還自己的債務，並擅自簽約準備賣掉2架飛機，董事會緊急改選，馮竣嗣僅任職2個月就涉嫌掏空約7000萬元，台北地檢署12日依侵占、背信等罪起訴馮。

飛特立是台灣最大的醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智曾4度自駕飛機環遊世界，但在2019年6月18日傳出在美國不幸墜機身亡，同年7月董事會改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理。

據了解，馮竣嗣入主條件是是與楊宿智遺孀陳吉利談好，由專業單位鑑定飛特立股票價值後，再加1.2億元購買遺孀握有的股權，當時的股權價值估值約4億元，為了盡快讓馮竣嗣入主，陳吉利同意先收3張各100萬美金的支票當訂金。

▲飛特立創辦人楊宿智熱愛飛行，不幸墜機身亡後，公司經營一度發生變動。（資料照／記者李毓康攝）

沒想到馮竣嗣2019年7月當上董事長，就叫員工開了共約台幣6200萬元的支票會給陳吉利指定帳戶，用來支付其中200萬美元的訂金，之後又挪用台幣350萬元用來清償自己的債務，另外還有20萬美金則進入馮自己經營的永流公司。

整個掏空行徑豪不掩飾，很快就被陳吉利發現股權價金來自飛特立的公司票，董事會2019年9月緊急改選換掉馮竣嗣，接班團隊整理相關財務資料又赫然發現，馮竣嗣竟然已經和人簽約分別以美金1500萬元、美金500萬元賣掉2架飛機，還已經收了美金100萬元訂金。

馮竣嗣被控侵占、背信後，還一度指控飛特立隱瞞財務危機，騙他購買股權，涉嫌詐欺，並解釋，一開始身邊的朋友都說會幫他經營飛特立，沒想到事後都沒人要出手，他只是為了顯示自己真的有主導公司的能力，才會和人簽訂假約賣飛機，對方支付的美金100萬元，其實是他們想入股公司，不是飛機買賣。

針對馮竣嗣控告飛特立原經營團隊詐欺部分，檢察官先前已經處分不起訴；至於馮竣嗣在擔任董事長短短2個月期間，擅自挪動公司款項私用約7000萬元，以及簽約賣飛機部分，則分別涉嫌侵占、背信等罪，因此依法提起公訴。