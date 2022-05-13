中華郵政啟用枋山芒果收寄場　屏東新鮮直送全台

▲中華郵政啟用枋山芒果收寄場 。（圖／周春米服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

疫情影響全台物流，也影響全國農產品的配送，屏東是台灣的農業重鎮，影響首當其衝。為緩解衝擊，在各界爭取協調下，中華郵政今天（13日）舉行「關懷農產行銷——枋山愛文芒果暨收寄場開幕典禮」，中華郵政董事長吳宏謀、屏東縣縣長潘孟安和立法委員周春米也一齊到場參與啟用典禮。

周春米表示，中華郵政關懷地方農業發展並非首次，去年屏東爆發Delta病毒確診，讓正值盛產期的枋山愛文芒果面臨退訂潮，物流也受到影響，感謝中華郵政即時伸出援手協助屏東鄉親。

而疫情以來，全台物流需求大增，配送時程大為拖延，尤其屏南地區物流資源本就相對稀缺，在運費波動的情況下，農民朋友更是苦不堪言。周春米表示，去年緊急解決枋山愛文芒果運送問題後，為了更長期的解決屏南地區農產運送問題，其居中協調多次，中華郵政關懷在地也當仁不讓，讓收寄場能夠順利啟用，未來在地美味更能夠順利出貨。周春米在現場感謝所有郵政士、郵務工作人員的辛苦。

周春米也說，中華郵政在包裝上也特別用心，上面有象徵屏東的伯勞鳥「驕仔」，並且所有的芒果都有產銷履歷認證，不只送人體面，消費者也吃得安心。