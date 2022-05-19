富邦防疫保單爭議！黃珊珊：與保戶站在一起　「簽訂合約就要履約」

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，不少民眾在今年初陸續購買防疫保險，但近日卻有產險業者以「重複投保」為由陸續退件，引發爭議。由於台北市持有富邦金控13％股份，使許多台北市議員要求北市府出面，而台北市副市長黃珊珊則說，台北市政府會跟保戶站在一起，並認為簽訂合約就一定要履約。

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂車來速，會後接受媒體訪問。針對富邦產險的防疫保單爭議，黃珊珊表示，這幾天都有請董事向富邦金控調閱相關資料，因為富邦產險屬於富邦金控子公司，建議董事進行相關案件了解，北市府會把資料調過來查看，並研究作為股東要如何表達立場。

黃珊珊指出，「北市府會跟保戶站在一起。」只要案件到台北市政府消保官手上，就會全部進行專案處理，並與中央、金管會合作，「我們還是認為，只要簽訂合約就一定要履約，這點無庸置疑。」

▲剛結束確診居隔的北市副市長黃珊珊陪同台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診。（圖／記者李毓康攝）

針對防疫保單之亂的申訴案件，北市主任消保官楊麗萍19日上午表示，目前北市府有收到消費者申訴防疫保單案件，數量約30件左右，比較多的業者為富邦產險，被申訴理由集中在4月的續保爭議，並非拒保爭議，包括先前曾經保過防疫保單，保險公司事後有發出續保通知，而保戶刷了信用卡後卻被通知無法續保，理由為保單內容有調整，得採別種內容的方案。

楊麗萍提及，如果消費者要依照《消保法》規定進行消費爭議申訴，北市府會先給主管機關金管會，若消費者不滿金管會處理，也可提第二次申訴申請調解，消保官收到案件後仍會受理，邀集雙方進行協商調解；由於保單同時也是金融消費案件，也可選擇按照《金融消費者保護法》規定，向金融消費評議中心申訴，並依照規定流程處理。

另外，由於台北市政府持有13％富邦金控的公股股權，針對防疫保單之亂，台北市財政局副局長胡曉嵐說明，台北市政府已派兼3位富邦金控公股代表董事，並請董事出面了解各方狀況，包括是否會影響整體營運。

▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、台北榮總副院長李偉強。（圖／台北市府提供）