重複染疫恐成常態！新冠免疫逃脫力變強　確診者1年料再感染2、3次

▲科學家估計，曾確診新冠的患者很有可能還會重複感染2、3次，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠肺炎已肆虐全球2年，但傳染力極強的Omicron病毒似乎沒有消失跡象，反之正設法躲避人體防禦，並在各國引起重複感染病例；台灣也有457名過去2年曾染疫的患者如今再次確診。科學家認為，Omicron及未來的新冠變種病毒恐將讓曾有染疫經驗的患者再感染2、3次，其中少數患者的症狀更有可能持續數年。

據《紐約時報》報導，新冠病毒如今的傳染力已越來越強，而且也越來越容易讓人被感染。統計顯示，第一批曾經染上Omicron的民眾，如今已有不少人重複感染了現在在美國流傳的Omicron亞變種BA.2或BA2.12.1，以及在南非流傳的Omicron變異株BA.4及BA.5。

研究人員指出，這些二度感染的患者今年可能會持續感染第3、第4次，甚至有部分患者的症狀恐將持續長達數月，或數年，演變成新冠後遺症「長新冠」（Long COVID）。南非史德蘭波希大學（Stellenbosch）流行病教授普里恩（Juliet Pulliam）表示，「這可能會變成某種長期模式。病毒會持續演化，很多人可能在一生中重複感染很多次。」

過去，科學家都一致認為，接種疫苗或過去的染疫經驗將為人們提供良好保護力，避免患者再度染疫，不過Omicron免疫逃脫的能力讓專家的希望破滅，並導致不少人重複染疫。加州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）病毒學家安德森（Kristian Andersen）指出，「如果我們以現在的方式管理疫情，那麼大多數人一年至少會感染數次。」

雖然科學家目前因為許多感染病例未被通報，而難以量化人們重複感染的頻率，但普里恩與研究團隊已在南非搜集足夠數據，證實Omicron的重覆感染率確實比過去幾個變種病毒來得更高，因為如今的變種病毒已有能力規避人體的免疫力，讓已接種疫苗的民眾重複被感染。不過好消息是，大多數Omicron患者的症狀不會太嚴重，而且多數已接種疫苗的人，即使染疫也不會嚴重到需要住院。