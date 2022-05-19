李秉穎稱「認識較好說話」　柯文哲：他們的醫界跟我的不太一樣？

記者袁茵／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝日前稱「雙北叫不動大醫院」，台大小兒科醫師李秉穎19日也說，畢竟認識的人比較好說話，積極與否各醫院會有程度上的不同。台北市長柯文哲19日下午回擊，目前為止沒看到任何一家醫院推託，不懂為何老是說醫院要出來得吃飯、喝酒，「還是他們的醫界跟我的醫界不太一樣。」

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂車來速。媒體提問，怎麼看王必勝日前說雙北叫不動大醫院，李秉穎則稱交情決定醫院協助的積極度？柯文哲回應，到現在為止，當他們在分攤工作時，沒有看到任何一家醫院有推託。

柯文哲表示，「老實講我一直無法理解，為什麼他老是要講說，這些醫院要出來一定得吃飯、喝酒？奇怪，還是他們很習慣這樣了？可是也不對啊！還是他們根本都⋯理論上他們是醫界人士啊！還是他們的醫界跟我的醫界不太一樣？」

另外，關於先前黃珊珊曾稱王必勝溫暖，近期發文是否為王必勝作風，還是被陣營刻意操作？黃珊珊認為，雙方都是一直在做事的人，像是北市府請王必勝協調文化部中正紀念堂，這是大家一起的努力，且榮總也於第一時間就答應，「我覺得這應該不是本人原來的意思，但被報導上有點扭曲原意，我覺得他本身也是一個盡力做事的人。」

黃珊珊強調，柯文哲於4至5月連續開了2次院長會議，只要有需要，所有醫院都全力以赴，沒看過有醫院向柯文哲推託，「這事情我覺得應該到此為止。」

▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診 。（圖／記者李毓康攝）

▼剛結束確診居隔的黃珊珊陪同柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診。（圖／記者李毓康攝）