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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李秉穎稱「認識較好說話」　柯文哲：他們的醫界跟我的不太一樣？

記者袁茵／台北報導

衛福部醫福會執行長王必勝日前稱「雙北叫不動大醫院」，台大小兒科醫師李秉穎19日也說，畢竟認識的人比較好說話，積極與否各醫院會有程度上的不同。台北市長柯文哲19日下午回擊，目前為止沒看到任何一家醫院推託，不懂為何老是說醫院要出來得吃飯、喝酒，「還是他們的醫界跟我的醫界不太一樣。」

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊19日視察中正紀念堂車來速。媒體提問，怎麼看王必勝日前說雙北叫不動大醫院，李秉穎則稱交情決定醫院協助的積極度？柯文哲回應，到現在為止，當他們在分攤工作時，沒有看到任何一家醫院有推託。

柯文哲表示，「老實講我一直無法理解，為什麼他老是要講說，這些醫院要出來一定得吃飯、喝酒？奇怪，還是他們很習慣這樣了？可是也不對啊！還是他們根本都⋯理論上他們是醫界人士啊！還是他們的醫界跟我的醫界不太一樣？」

另外，關於先前黃珊珊曾稱王必勝溫暖，近期發文是否為王必勝作風，還是被陣營刻意操作？黃珊珊認為，雙方都是一直在做事的人，像是北市府請王必勝協調文化部中正紀念堂，這是大家一起的努力，且榮總也於第一時間就答應，「我覺得這應該不是本人原來的意思，但被報導上有點扭曲原意，我覺得他本身也是一個盡力做事的人。」

黃珊珊強調，柯文哲於4至5月連續開了2次院長會議，只要有需要，所有醫院都全力以赴，沒看過有醫院向柯文哲推託，「這事情我覺得應該到此為止。」

▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診 。（圖／記者李毓康攝）

▼剛結束確診居隔的黃珊珊陪同柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診。（圖／記者李毓康攝）

▲▼剛結束確診居隔的北市副市長黃珊珊陪同台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診,中正紀念堂車來速PCR篩檢站,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢量能,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,清零,核酸檢測PCR,共存,社區採檢站,防疫門診。（圖／記者李毓康攝）

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