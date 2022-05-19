全國最大「生醫新創就博會」今起登場　635校系、逾十萬人參與

▲2022全國生醫新創實習暨就業博覽會即起登場，採線上進行。（圖／北醫大提供）

記者許敏溶／台北報導

疫情來勢洶洶，但沖不垮就業新鮮人的熱情，由台北醫學大學舉辦的「2022全國生醫新創實習暨就業博覽會」，是全國唯一規模最大的創新生醫人才盛會，即日起登場，全程採線上進行，共有23間大專院校、635校系，總共逾10萬人參與，主辦單位也規劃互動問答專區，讓學生與產業在當今疫情環境下可不受空間限制互動，對於有興趣的企業提出各種大哉問。

受疫情衝擊影響，今年整體就業市場趨於保守，卻也因為疫情蔓延，根據勞動部觀察，醫療器材、藥物和醫療相關領域人才需求逆勢成長，職缺徵才量相對增加。根據各公立就業服務機構今年3月登記資料顯示，「醫療保健及社會工作服務業」徵才需求5404人，創下該領域2004年以來單月求才人數最高紀錄。

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而由北醫大主辦的「全國生醫新創實習暨就業博覽會」，也在即日起到5月29日登場，北醫大表示，受疫情影響，今年全程採線上進行，規劃線上企業展攤、系列活動及互動問答專區，其中企業展攤集結全台各大藥廠、醫材和生技公司，如杏輝、順天堂等多達21家公司共襄盛舉，提供完整的公司介紹和徵才資訊，提供上百個就業及實習機會。

北醫大指出，受疫情影響，也創造出新的職缺需求，有廠商指出，疫情讓作業分工更專精、專業，並開始產生以服務導向的職缺，像是這次參展的矯正牙齒醫材廠商「隱適美」就表示，因應疫情所需，為新客戶提供專屬的服務團隊也應運而生。

北醫大跨領域學院創新創業教育中心主任蕭宇成表示，這次系列活動邀請設展的企業經理人舉辦直播講座，議題囊括未來生醫產業的發展趨勢及介紹新興科技等面向，多元豐富的講座內容，提供學生未來產業洞見，同時學習在學校無法汲取的現實面觀察以及解決問題等能力，可以讓參與的學生直接了解並貼近產業趨勢及企業思維，並進一步依循產業趨勢及市場上的問題創新發想。