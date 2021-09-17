疫情衝擊就業如何不被浪潮打趴？！城市工作、生存指南看過來

▲新鮮人可藉由參加座談學習求職技巧，了解職場趨勢，並從經驗分享中思考如何發展職涯。（圖／台北畫刊提供，下同）



生活中心／台北報導

疫情對今年就業市場帶來嚴重影響，尤其衝擊這群「生於921，畢業於新冠」的社會新鮮人。WFH、零工經濟、自由工作者等新工作樣態崛起，年輕人，你準備好了嗎？關心在城市中努力生活的你，《台北畫刊》9月號獻上新世代工作生存指南，陪你面對職場挑戰之路；而針對已經找到工作的人，若被新工作壓得喘不過氣，沒關係！透過台北市的音樂和藝術，帶給你自由呼吸的空間。

疫情衝擊就業市場 史上最慘畢業生該怎麼辦

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▲曾從事導演、演員、舞者等不同領域接案工作的Grace 認為，擁有一技之長才能在職涯走得長遠。



▲在校學子們可透過參與培訓營活動與經驗豐富的職場前輩互動，從經驗分享中探索未來的職涯方向。



疫情影響下，就業市場面臨「求職人口超載」、「職缺數量有感降級」，對於即將完成學業跟步入職場的年輕朋友，若沒有及早準備，恐將經歷最長的待業期。如何培養職業知能及順利找到工作成首要難題！讓台北畫刊文章中的職場專家教你判斷適合自己的工作型態及面試準備方向，另外，也給在學青年建議，如何透過實習探索職涯發展，培養競爭力。

【台北故事】求職之路： 新鮮人的工作指南►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28052

【台北故事】準備之路：畢業前的職涯探索►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28051

不被傳統框架定義 勇敢走向非典型工作之路

▲Kim以自身的品牌輔導經驗及對市場的洞察，協助創業者了解市場趨勢、擬定創業方向，進而做好創業準備。



▲101觀景台保全的工作內容包含營業場域和安全梯進出口、設備管控及巡檢，確保遊客玩得安全又盡興。



懷著滿腔熱血，卻找不到符合自己理想的工作？或許你適合做個新時代的創業者！台北畫刊找來打造文創設計平台的前輩，從實作經驗分享創業方法，如何察覺趨勢、尋求資源。如果你覺得腳踩平地的工作，對你而言仍過於平凡，或許你該聽聽在高空中工作的台北101觀景台保全分享，如何讓千萬人在高樓與高空中，仍能感覺安全、踏實地俯瞰整座台北市。

【台北故事】自由之路：新生代的創業圓夢►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28053

【台北人】101觀景台保全►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28054

累了嗎？跟金曲歌王蛋堡合唱一首台北的歌 或走進夜裡欣賞斑斕的藝術創作

▲蛋堡，本名杜振熙，獲第32屆金曲獎最佳華語男歌手獎和最佳華語專輯獎，曾推出〈台北嘻哈故事〉。



▲蔡坤霖以水管為媒材進行創作，巧妙地掩蓋了有礙美觀的外露管線。（圖／蔡坤霖提供）

被工作和生活壓得喘不過氣了嗎？別忘了台北這座城市還有音樂及各種藝文展演療癒你的心靈。本屆金曲歌王蛋堡《台北嘻哈故事》，以台北生活為靈感、城市中闖蕩的精神，堅定了對音樂的信仰，看歌王與歌手陳綺貞分享如何用音樂紀錄生活、傳遞城市脈動，找到那首屬於你及台北的一首歌；另外，台北近年流行由法國傳至各地的白晝之夜，當中的公共藝術理念不僅改變城市風貌，更有療癒人心的創作，快讓策展人林昆穎為您帶路，搶先欣賞台北街道夜裡絢爛的藝術作品。

【聊台北】唱一首台北的歌►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28055

【愜意台北】城市的藝術夜生活►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28057

即使現實對我們殘忍 也要學著對人溫柔以待

▲透過「EyeBus」App車載系統（左圖），公車司機能精準掌握視障者發出的乘車需求，並將公車前門精準停靠，方便視障朋友上車。



疫情或許為生活帶來打擊和衝擊，但即使現實對我們殘忍，試著用溫柔與體貼的心意回應，也許會得到正向的結果。在台北，有許多團隊結合科技與設計的力量，為身障人士、高齡者打造無障礙空間，透過創意以及友善的媒介，將城市生活型態轉為更便利及有溫度的樣貌。

【共好台北】友善城市 交通無障礙►https://www.travel.taipei/zh-tw/pictorial/article/28077

（臺北市政府觀光傳播局廣告）