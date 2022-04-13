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再生醫學夯　北醫大攜手三顧首推「細胞治療產業碩士專班」

▲▼北醫大與三顧合作，首推「細胞治療產業碩士專班」。（圖／北醫大提供）

▲北醫大與三顧合作，首推「細胞治療產業碩士專班」。（圖／北醫大提供）

記者許敏溶／台北報導

全球再生醫學正夯，台北醫學大學與三顧公司今天（13日）宣布，合作推出全國首創「細胞治療產業碩士專班」，專門培養國家及企業所需的再生醫療及細胞治療的高階人才，希望為台灣生技產業盡一份心力，強化細胞治療與再生醫療的產業鏈結，培育更多優質的生醫人才。

北醫大今天上午舉辦「北醫X三顧細胞治療產業碩士專班」啟動儀式，在三顧董事長楊智惠率領下，和北醫大校長林建煌、中研院前副院長王惠鈞董事及北醫大總顧問何弘能等人，共同出席見證這場學界與生醫產業的強強聯手。

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北醫大指出，上述課程將有國際師資參與及企業實習，培育學生在高階技術及細胞產品商品化發展，預計招收10名碩士班學生，三分之一是三顧公司員工內訓外，其餘將提供臨床醫師及有志從事再生醫療的人才，學雜費一半由企業補助，並提供優渥獎助學金，優秀人才將回聘任至三顧相關企業，以及相關產學合作機會。

▲▼北醫大與三顧合作，首推「細胞治療產業碩士專班」。（圖／北醫大提供）

▲三顧董事長楊智惠（左）與北醫大校長林建煌（右）宣布，首推「細胞治療產業碩士專班」。（圖／北醫大提供）

林建煌表示，北醫大擁有一校六附屬醫院教育與醫療體系，從醫學中心（萬芳醫院）、準醫學中心（雙和醫院）、區域醫院（北醫附醫）到地區醫院（新國民醫院）及兩個院中院（台北癌症中心、台北神經醫學中心），不僅具備豐富的臨床數據資源，同時擁有自己的組織庫、GTP核心實驗室，以及配套完整的臨床試驗中心、聯合人體研究倫理委員會等，都有助於細胞治療與再生醫學的發展及相關研究。

林建煌進一步指出，站在北醫的教育立場，希望發揮北醫的社會影響力及高階人才培育力，如何為社會、國家及全世界，培育更優質的生醫人才刻不容緩，這次與三顧公司合作推出全國第一個「細胞治療產業碩士專班」，是創造教育、產業、醫療與病患多贏的局面。

三顧公司為目前國內少數擁有臨床三期細胞治療的生技公司，更與國衛院合作，成為首家透過「真實世界數據/證據」準備申請細胞治療查驗登記的生技公司；三顧董事長楊智惠指出，配合六大核心戰略產業推動，政府近年積極建構完善的精準健康產業環境，隨著《生技醫藥產業發展條例》修正通過，《再生醫療三法》也正式預告，可預見未來對於再生醫療關鍵人才需求將大幅增長。

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