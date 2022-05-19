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蔡英文視察新竹市居家照護關懷中心　肯定市府用心

▲總統蔡英文在新竹市長林智堅陪同下視察、關心新竹市居家照護關懷中心人員。。（圖／新竹市政府提供）

▲總統蔡英文在新竹市長林智堅陪同下視察、關心新竹市居家照護關懷中心人員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應確診者、隔離者居家照護需求，新竹市府4月21日啟動居家照護關懷中心，整合生活服務及通訊診療、篩檢等5大諮詢專線，總統蔡英文今（19）日在新竹市長林智堅陪同下視察，了解竹市針對確診者的輕重症分流及照護服務，並現場連線診所、醫院、消防局及區公所。

今日現場演練輕症、中重症患者確診情境，有輕症確診民眾進線關懷中心尋求就醫，由關懷中心轉介基層診所，透過通訊診療由看診、拿藥；也有疑似中重症患者血氧低需緊急送醫，透過119後送新竹馬偕急診，由重症照護團隊收治。最後為竹市關懷包便利帶服務，貼心提供確診者及其同住家人民生物資、快篩試劑。

蔡英文總統表示，今天視察竹市居家照護關懷中心，可以感受到市府團隊的用心和努力，她也肯定市府施政的高效率與高品質，謝謝林智堅市長及所有投入防疫工作的夥伴。她也強調，未來政府將因應疫情做動態調整，希望社會大眾齊心抗疫，也替第一線的防疫人員加油打氣。

蔡英文總統也特別談及，因目前疫情發展，各政府單位體系包含衛生、社福、民政、教育等人員都非常辛苦，她也分享看到影片中，小朋友與投入防疫工作的媽媽的對話，可以體會到媽媽在防疫工作與家庭間犧牲很多，也看見小朋友很懂事。

蔡英文表示，竹市居家關懷照護中心人員分三班、24小時服務，一天平均接到4千多通電話，須隨時處理民眾即時需求，包含就診、醫療、生活服務等繁瑣問題，還要承擔民眾的情緒，她也再次對第一線醫療、護理、防疫工作的同仁表達感謝，因為大家肩負起照顧確診者的工作，是很重要、安定人心的力量。

林智堅表示，新竹市市民確診率為北台灣最低，他也特別感謝蔡英文總統支持，在去年疫情嚴峻時刻，協調國軍設立專案篩檢站，守護竹科產業，未來市府將持續努力。

針對竹市防疫現況，林智堅表示，市府結合多家醫療院所提供醫療服務，包括設有181床專責病床、居家照護、疫病專診與通訊診療等。而PCR採檢量能目前每天達3112位，未來也將因應確診數增加持續調整。

林智堅指出，竹市更加設有社區篩檢站與中正市場大型疫苗施打站，服務民眾篩檢、接種，竹市65歲以上長者施打率名列前矛，也啟動6-11歲兒童疫苗施打進校園。

林智堅表示，居家照護關懷中心為市府跨局處整合9大生活服務而成立，提供生活物資、垃圾清運、寵物照顧需求、急難救助、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

此外，林智堅強調，中心更整合防疫、疫苗、社篩、通訊診療、生活關懷等5大諮詢專線，以單一代表號與line@，提供便利專業服務；還貼心提供手語協助與外籍人士關懷照護。

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