0+7新制上路　竹市宣布：同住者成人配發3劑快篩

▲新竹市快篩試劑發送方式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

中央流行疫情指揮中心宣布今起0+7新制上路，即確診者同住家人打滿3劑且快篩陰性即可適用、得免居家隔離，新竹市長林智堅透過防疫會議宣布，竹市快篩試劑發放原則，無論是0+7還是3+4之同住者，皆為成人配發3支、高中以下2支快篩試劑（6歲以下不配發）。此外，因應BNT兒童、青少年疫苗將於月底開始施打，意願書將於本周四、五發放意願書至全市國中小學。

林智堅表示，因應中央最新指引，今起同住家人完成3劑疫苗快篩陰性免居家隔離，改7天自主防疫，若未打滿3劑仍維持3+4。因應新制，新竹市一律配發同住家人成人3劑、高中以下2劑快篩試劑，6歲以下則不發放，且1位確診者之家庭共最多配給4人份，並可由其非同住親友代領關懷包、同住者之快篩試劑。

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市府指出，新制上路，新竹市校園防疫原則維持不變，國小、幼兒園、托嬰中心、保母收托維持個案，若「確診前2日內」曾到班，全班停班／停托3日；國、高中生則已取消全班性停課，採座位「九宮格」實施3日防疫假；安親班、課後照顧中心比照原則辦理，由學校提供1人1劑快篩試劑。

林智堅宣布，明（18）日起竹市社篩站皆需憑出示「快篩陽試劑」才能PCR採檢，民眾可攜帶密封快篩陽試劑（不得憑照片）赴四處篩檢站採檢。

新竹市社篩站目前共四處，新竹市社篩站（武陵路3號，周一至周五上午09-12時、下午13-16時，週六、日上午09-12時），馬偕醫院（下午13-16時）、國軍醫院（上午09-12時）、南門醫院（上午09-12時；下午14-17時）。此外，竹市18家COVID-19指定社區採檢院所也提供「快篩陽性門診」（https://reurl.cc/vdkRko），經醫師評估後進行PCR採檢。

此外，依指揮中心指示，市府已啟動滿5歲至11歲BNT兒童疫苗施打、12歲至17歲青少年第一、二、三劑施打整備（尚未施打基礎劑者本次也可施打），將於周四、五分別發布6萬接種意願書至全市中小學，並皆有7天思考期，待資料收集彙整完後，市府也將安排醫療院所進校園集中接種。