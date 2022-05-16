竹市3大醫院設「疫病專診」　國泰推孕婦、兒童優先看診

▲新竹市「疫病專診」門診時刻表。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅宣布，為擴大民眾快篩陽或有症狀時之醫療服務，除18家合作之基層診所，國泰、馬偕、國軍醫院啟動「疫病專診」，請民眾先電話預約門診，看診、採檢、領藥或評估住院一站完成。其中新竹國泰醫院更設孕婦、18歲以下兒童專屬門診，國軍醫院也於每週五開設小兒專診。

衛生局提醒，民眾請先透過電話預約，門診時間依各院公告為主。

市府表示，因應疫情，緊急就醫需求增多，市府協調國泰、國軍、馬偕醫院成立「疫病專診」，建立專用看診動線，分別由小兒科、內科、婦科醫師駐診，結合護理師、藥師、行政人員，組成完整醫療團隊，優先照顧孕婦、兒少健康，透過分流讓醫療資源不被擠壓，並減少群聚風險。

衛生局指出，國泰醫院先設立「婦幼防疫專診」，小兒科、婦產科共同進駐，提供快篩陽性之孕婦、兒少快速就醫，務必持「健保卡」、「快篩陽性試劑（需密封）」前往看診，專診服務時間為週一至週五18點至21點。

國軍醫院「疫病專診」不限快篩陽，出現發燒、呼吸道症狀就能看診，專診服務時間每週一至週五上午9時至12時；每週五上午加開小兒科，提供18歲以下兒童及青少年快速就診。

馬偕醫院「疫病專診」明（17）日起整合小兒科、內科醫師駐診，民眾只要出現發燒、呼吸道症狀皆可前往看診，每週一至週五開設，小兒科專診時段為9點至12點、內科專診時段13點到16點，看診前1日開放預約掛號。

衛生局提醒，此外，竹市有18家COVID-19指定社區採檢院所，提供「快篩陽性門診」（https://reurl.cc/vdkRko），同樣PCR採檢、看診、領藥一站完成，也須先預約看診時段。

而18歲以下兒少若快篩陽且出現症狀需就醫，馬偕、台大24小時皆提供一站式服務，國泰則為每日08-21點特定時段服務；三醫院皆可採檢、看診、領藥或評估住院一站完成。