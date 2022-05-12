3類人快篩陽=確診今上路　竹市18家特約診所通訊診療線上看

▲三類人快篩陽請主動與竹市指定18家診所約診。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

今（12）日起新制上路，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類人若快篩陽性，經醫師認定即確診。新竹市政府說明，三類人快篩陽請主動與竹市指定18家診所約診（https://reurl.cc/vdkRko）、或進關懷中心專線、line@協助安排，由醫師診療後判定是否確診。一般民眾若快篩陽性，仍應透過PCR篩檢判定確診。市民有預約相關問題，都請撥打竹市關懷中心專線03-5320900、或透過「新竹市居家照護關懷line@」諮詢。

新竹市衛生局說，竹市3類人快篩陽性，應致電指定診所竹市18家診所（持續新增）約定診療時間，預約時表明「正處於隔離、檢疫、自主防疫期間，快篩陽性」；並應預先準備好「健保卡」、「快篩陽試劑、並在旁寫上姓名與檢測日期」，於預約診療時或醫師看診時提供。

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衛生局說明，若民眾和醫師對確診結果有共識，醫院將協助法定傳染病系統通報確診，民眾則於當日開始7+7天居家照護，並等候衛生局通知後續隔離通知書等事宜。若雙方對於陽性結果沒有共識，則民眾由診所或衛生局協助安排進行PCR採檢。

新竹市長林智堅也說明，若一般民眾（非居隔、居檢、自主防疫）快篩陽性，仍需進行PCR篩檢，才能判定確診與否。新竹市提供PCR篩檢服務包括：無症狀者應至國軍社區篩檢站採撿；若有發燒或呼吸道症狀，同樣可致電預約竹市18家COVID-19指定社區採檢院所之「快篩陽性門診」，向院所約定時段進行PCR採檢、看診與領藥。

衛生局表示，兒童非三類（居隔、居檢、自主防疫）狀況，若快篩陽且身體不適，竹市也提供「18歲以下兒少24小時一站式服務」，可赴新竹馬偕、新竹台大、新竹國泰急診區，「PCR採檢、醫師看診、領藥或評估住院」可一次完成，馬偕、台大24小時服務不停歇，國泰服務時段為每日8點至21點。

市府表示，本市居家照護關懷中心已擴大編制整併各類服務，可透過24小時單一專線03-5320900，或「新竹市居家照護關懷line@」 (https://line.me/ti/p/@home_care_hc)，提供確診者匡列居隔單、居家通訊診療、篩檢需求與諮詢、疫苗預約、居隔生活需求、防疫相關等6大諮詢服務，由市府跨局處即時協助，解決民眾防疫相關問題。