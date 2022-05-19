南韓總統：加入IPEF「絕不是想疏遠中國」

▲南韓總統尹錫悅發表官方立場稱，加入美國主導的「「印太經濟架構」並非抱持著抗中目的。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登20日至24日將訪問日本與南韓，並計劃在這趟亞洲行宣布成立「印太經濟架構」（IPEF），且日韓皆有意加入。中國《環球時報》社論批評，IPEF是企圖將中國排除在全球供應鏈之外。南韓總統辦公室19日表示，IPEF是一種供應鏈同盟，絕對不是想疏遠中國，希望外界不要反應過度。

拜登與南韓新任總統尹錫悅21日舉行元首會談的前夕，南韓18日宣布尹錫悅確定將以會員資格，出席IPEF成立宣言領導人視訊會議。根據韓聯社報導，南韓總統辦公室19日記者會被問到，若重演過去薩德事件遭中國反制的情況，是否會與美國進行討論。總統辦公室回應，由美國主導的IPEF是為了填補在高科技領域的全球供應鏈中所遺漏的規範，絕對不是為了排除中國。

尹錫悅辦公室幕僚將IPEF形容是「供應鏈同盟」，若想管理好供應鏈就需要同盟體制，IPEF追求的是建立合作的平台與機制，希望外界不要反應過度。幕僚接著強調，即使南韓加入IPEF，未來仍會與中國進一步擴大經濟合作，包含正在持續進行的中韓FTA的後續協商等，準備為穩定的供應鏈合作制定框架。

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